Operatív törzs: koronavírusosokat is el kell látni a fogászatokon - cikkünk frissül

Keddre virradóra 30-cal, 3065-re nőtt a magyarországi új koronavírusosok száma, 12-vel több a halott - 363 most -, de 709-en már meggyógyultak (79 a növekmény), ami jelentős javulásnak tudható be. Erről is beszélt az operatív törzs keddi tájékoztatóján.

Az elhúzódott törzsi ülés után Kiss Róbert ügyeleti központi munkatárs közölte, előállt a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzésének jogi lehetősége, ehhez a résztvevők önkéntességére van szükség.

A szabályszegések közül egyébként a legtöbb a tömegközlekedési eszközön a maszk nem viselése, illetve a rossz idősávban boltba menetel volt.

743 új házi karanténos van egyébként, összesen 10 547 ilyen van érvényben.

A büntetőeljárások száma 321, 83 rémhírterjesztési ügy ebből.

Közölte, rendben zajlanak az érettségik, az egyéni védőfelszerelések rendelkezésre állnak.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a friss számok ismertetését követően részvétét nyilvánította ki az elhunytak családtagjai felé.

982 főt ápolnak kórházban és 55-en vannak lélegeztetőgépen, "minden szám mögött azonban emberek vannak, ezért nagyon örülünk annak, hogy a járvány alakulása a remélt irányban változik. Nyugvópontra érkeztünk, bízunk abban, hogy ez az állapot is javul majd" - tette hozzá.

Továbbá nyomatékosította, hogy a szabályokat be kell tartani,

az egészségügyi szakrendeléseken nem lehet csak úgy megjelenni,

ahogy erről hírek érkeztek. Az ellátás tehát nem állt vissza a régi rendbe, új szabályok vannak, amelyek közül az első, hogy telefonálni kell.

Bejelentette: a fogászati szakrendelés beüzemelt, ugyanígy az egynapos sebészet és a magán-egészségügyi ellátás is beindult.

A fogászatról részletesebben is beszélt:

a sürgősségi ellátás zavartalanul működik, de itt is telefonálni kell

a váróterembe maszkkal kell érkezni

aktív, pozitív koronavírusosokat is el kell látni a fogászatokon sürgős esetekben

koronavírus-gyanús esetben a sürgősségi ellátáson kívül beavatkozás nem történik

a szabályokat szigorú szakmai szempontok szerint hozták

a fogpótlás hátrébb sorolódnak, későbbi időpontra

türelem kell, a fertőtlenítés és a kontaktusmentesség miatt nagyon korlátozott számú beteg fogadható

a költségekben ugyanaz a rend, mint máskor

Kérdések

- Kell-e most a pincéreknek maszkot, kesztyűt viselni?

- Nem kötelező, szabad térben a vírusátadás lehetősége sokkal kisebb, mint zárt térben. De csak egészséges pincér végezheti a munkát.

- Ki és hogyan ellenőrzi a vendéglők tevékenységét?

- Az üzemeltető felelőssége minden, a betartatásért a rendőrség felel. A szabálysértés 5-100 ezer forint közti büntetés, de nem cél a pénzbüntetés.

- Miskolc belvárosában a fiatalok máris felszabadultak, együtt kávéznak. Mi a véleményük?

- Be kell tartani a védőtávolságokat és a védelmi intézkedéseket. Aki a védelmi intézkedéseket megszegi, szabálysértést követ el.

Cikkünk frissül.

