Kezdődhet a gazdaság újraindítása, jelentette ki a miniszterelnök - a nap hírei

Lezárul a járvány elleni védekezés első szakasza, szigorú szabályozás mellett megkezdődhet a gazdaság újraindítása - jelentette ki reggeli rádióinterjújában a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte: a vírus gazdasági következményei közül a munkahelyek megőrzése és újak teremtése a legnagyobb feladat. A kórházi ágyak felszabadításával kapcsolatban hangsúlyozta: egyetlen betegről sem lehet lemondani. Az uniós csúcsról azt mondta: a tagállamok vezetői megállapodtak a 7 éves költségvetés átalakításában és rugalmasabbá tételében. Abban is egyetértés volt, hogy az első 2 évre nagyobb összeget kell átcsoportosítani és minden tagállamnak többet kell befizetni.

Péntek reggelre 2.383-ra nőtt a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. 11 idős, krónikus beteg hunyt el, velük együtt 250 halálos áldozatot követelt a kór - mondta el az operatív törzs tájékoztatóján az országos tisztifőorvos. Müller Cecília hozzátette: 877-en vannak kórházban, 61-en lélegeztetőgépen. Ugyanakkor 401-en már meggyógyultak. Szólt arról is, hogy folyamatosak a vírus elleni szerek és védőoltások kifejlesztését célzó kutatások. Kiemelte: a világban elsők között a vírus ellenanyagát tartalmazó vérplazmát adtak be csütörtökön egy súlyos állapotú betegnek.

Május negyedikén elkezdődnek az érettségit vizsgák, az időpont nem változik – jelentette be a köznevelésért felelős államtitkár. Maruzsa Zoltán a Facebook-on közzétett videóban közölte: egyeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar, a Pedagógusok Szakszervezete, az Oktatási Hivatal képviselőivel, kikérte az országos tisztifőorvos véleményét, és meghallgatta az Országos Diáktanács tagjainak véleményét is. Hangsúlyozta: a 19 diákból 17 szavazott a május 4-i érettségire. Közölte: ezek alapján nem lát indokot a vizsgák elhalasztására.

Négy nyelvvizsgaközpontnál 28 különböző nyelvből tehető elektronikus vizsga, miután az intézmények ma megkapták ehhez az akkreditációt. Az intézmények és az elérhető nyelvek listája az Oktatási Hivatal honlapján olvasható. Schanda Tamás, az innovációs tárca államtitkára csütörtökön az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy május elejétől-közepétől tehetők Magyarországon online nyelvvizsgák, amelyek teljes értékű vizsgák lesznek

Digitális felületet indított NAK Piactér néven a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, hogy alternatív segítséget nyújtson a járványhelyzetben piacukat vesztő mezőgazdasági vállalkozásoknak- mondta a testület elnöke. Győrffy Balázs az InfoRádió Aréna című műsorában azt közölte: a rendszerben már több mint 100 vállalkozás mintegy ezer terméke szerepel. Szól arról is, hogy emellett minden megyében létrehoztak egy agrár-koordinációs munkacsoportot, hogy folyamatosan tudják figyelni, éppen mely területen vannak gondok és miben tudnak segíteni.

A Budavári önkormányzat 360 munkatársából 18-nál mutatta ki az első teszt a koronavírust. A polgármester és két helyettese nem fertőzött. A tájékoztatás szerint vannak, akik már meggyógyultak, de vannak, akik még fertőznek a tesztek szerint, de ők is tünetmentesek. A fertőzötteknek két hétig otthon kell maradniuk. Vannak olyanok is, akik kapcsolatba kerülhettek kerületi lakókkal, ezeket a lakókat értesítették, és javasolják nekik a szűrést. A tesztelést a polgármester rendelte meg és következő hetekben újabbak is lesznek.

Ezen a hétvégén is szigorításokat rendeltek el az önkormányzatok a járvány miatt. Budapesten szombaton és vasárnap reggel 9 és este 8 óra között is lezárják a Margitszigetet, az Óbudai-szigetet és a Római partot. A balatoni települések többségén ismét életbe lépnek a korábban bevezetett hétvégi korlátozó intézkedések, így nem közelíthetők meg strandok, parkok, játszóterek, kikötők, közterületek, parti részek. Velencén lezárják a város parkolóit.

Négy fázisban indul újra Olaszországban az élet hétfőtől. A koronavírus-járvány miatt bevezetett óvintézkedéseken négy egymást követő hétfőn enyhítenek. Jövő hétfőn a mezőgazdaságot, erdészeteket és a hajóipart ellátó gépgyártás indul újra. Ez lesz az első nem létfontosságú termelési ágazat, amely ismét munkába áll. Május 4-től folytatódhatnak az építkezések, újraindulhat a textil- és divatipar. Visszatérnek a járvány miatt felfüggesztett lottósorsolások. A pontos menetrend bejelentését szombatra ígérte Giuseppe Conte miniszterelnök.

Iránymutatást tett közzé a munkahelyre való biztonságos visszatéréshez az Európai Bizottság. A dokumentum választ ad a munkáltatók gyakorlati kérdéseire, többek között arra, miként csökkenthetik a legkisebbre a koronavírusnak való kitettséget, hogyan tehetik naprakésszé kockázat-értékelésüket.

Elhalasztotta európai turnéját Celine Dion. A június 7-re a Sportarénába tervezett koncert is elmarad. A budapesti koncert szervezői közölték, hogy a megvásárolt jegyek az új időpontra lesznek érvényesek. A kanadai énekesnő és menedzsmentje a járványhelyzet miatt döntött így, a szervezők már dolgoznak az új időpontokon. Celine Dion először lépne fel Magyarországon.