Nincs halasztás, május 4-én kezdődik az érettségi

Maruzsa Zoltán elmondta, az általa vezetett oktatási akciócsoport április 9-én tette meg javaslatát az érettségi vizsgák lebonyolításának módjára, amit a kormány április 15-én fogadott el. Ennek értelmében az idei évben írásbeli vizsgákra kerül sor, amelynek során az a cél, hogy a személyes kontaktusok számának minimalizálásával és a megfelelő védőeszközök biztosításával az érettségit biztonságosan lebonyolítsák.

A kormány május 4. és 21. közé jelölte ki az írásbeli érettségi vizsgák időpontját, de nyilvánvalóvá tette, hogy ez a járványhelyzet alakulásának függvényében változhat. Ezért Maruzsa Zoltán egyeztetéseket folytatott a Nemzeti Pedagógus Karral, a Pedagógusok szakszervezetével, az Oktatási Hivatallal, a Kebelsberg Központtal és az országos tisztifőorvossal is. Külön kiemelte az Országos Diáktanáccsal folytatott online egyeztetést, ahol a 19 résztvevőből 17 szavazott a május 4-i kezdésre.

"A diákok érettségizni akarnak"

– mondta az államtitkár, aki a csütörtöki online tudományos konferencián is felvetette a kérdést, és az ország legnevesebb járványügyi szakértői is úgy nyilatkoztak, hogy mielőbb meg lehet és meg kell tartani az érettségit, most, amikor a járvány kontroll alatt van.

Maruzsa Zoltán végül kijelentette, hogy jelenleg nem lát arra indokot, hogy az érettségit elhalasszák, ezért az eredetileg kijelölt május 4-i időponttól kezdődően a maximális egészségvédelmi intézkedések mellett lebonyolítják a vizsgákat.

