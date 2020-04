És még ez is: vírusgyanús, ezért karanténba került a Pesti úti idősotthon orvosa

Levelet írt a X. kerületi tisztifőorvos a Pesti úti idősotthon vezetőjének, amelyben arról tájékoztatja, hogy az intézmény orvosa 14 napig házi karanténra kényszerül, nem tudja ellátni feladatait. A 24.hu birtokába került levél valódiságát a fenntartó főváros önkormányzata is megerősítette.

A Pesti úton a nagyhéten robbant a koronavírus-járvány, a folyamatosan végzett tesztek három számjegyű létszámban tártak fel fertőzötteket, ami miatt az országos tisztifőorvos is odament az operatív törzs aznapi tájékoztatója után, majd úgy döntöttek, az összes lakót kórházakba viszik - többek közt a Korányiba és a Bajcsyba kerültek idősek.

Az otthon lakói közül többen már meg is haltak a koronavírus betörése óta.

Az idősotthon a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működik, a kiürítés óta már fertőtlenítették is. A budapesti főpolgármester Karácsony Gergely azzal védekezik a felelősségét firtató megnyilatkozások kapcsán, hogy maga többször is kérte Kásler Miklós erőforrás-minisztert, hogy legyenek tesztek az otthonokban, de ez a kormány szerint felesleges volt, mert csak egy adott időpillanatról mond bármit is, ezért álbiztonságot ad.

Nyitókép: Fertőtlenítéshez védőruhába öltözött katonák a fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthonában 2020. április 12-én. MTI/Mónus Márton