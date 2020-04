Főpolgármester-helyettes: ha lehet, meghagyjuk a kerékpársávokat a járvány után

A megnövekedett gyalogos és kerékpáros forgalmat segíti a Fővárosi Önkormányzat, első körben új biciklisávok felfestésével.

Dorosz Dávid klímavédelmi és fejlesztési főpolgármester-helyetes az InfoRádióban elmondta, folyamatosan elemzik a beérkezett adatokat, ez alapján azt látják, hogy nő a bringások száma, részben a Mol Bubi közbringarendszer jelképes összegűre csökkentett használati díjának köszönhetően.

Új kerékpárutakat is létesítenek most Budapesten, hogy a használók számára még biztonságosabbá váljon a közlekedés az új helyzetben.

"Ideiglenes kerékpársávokat festünk fel a város több pontján, első körben a Bartók Béla úton, a Tétényi út és a Ménesi út között. Ez a szakasz több, már meglévő bicikliutat is összeköt. Ahogy Berlin, New York és más nagyvárosok is tették, további ideiglenes sávokat festünk fel" - mondta Dorosz Dávid.

A városvezető a munkák ütemezéséről elmondta, a nagyhéten kész lesz a Bartók Béla úti sáv, a továbbiakat pedig ezt követően folyamatosan létesítik, a BKK kommunikációjában a munkák folyamatosan megjelennek.

A főváros vizsgálja annak lehetőségét, hogy a Belvárosban lehet-e autómentes övezeteket kialakítani az új forgalmi viszonyok között, "az biztos, hogy a sétálás és a biciklis közlekedés az az irány, amire Karácsony Gergely tavaly október 13-án felhatalmazást kapott" - mondta a főpolgármester-helyettes.

Amennyiben a lehetőségek engedik, Budapest vezetése a kerékpársávokat meghagyják a járvány elvonulta után is, ennek azonban feltétele, hogy az infrastruktúrát a kerékpárosok megfelelően kihasználják.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!