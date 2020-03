Kiürültek a fővárosi autóparkolók

Magyarországon is egyre többen dolgoznak otthonról a koronavírus-járvány miatt és minimalizálták az otthonukon kívül elintézendő ügyeiket is. Mindez élesen látszik a parkolók kihasználtságán is.

A Parkl nevű parkolást segítő applikáció statisztikái szerint a járvány miatt bevezetett kormányrendeletek kihirdetése után látványosan lecsökkentek a parkolási tranzakciók az országban. Budapesten a múlt hét hétköznapi átlagos számaihoz képest hétfőn közel 43 százalékkal volt kevesebb parkolási tranzakció – írja a hvg.hu.

A visszaesés nem csak a fővárosra igaz, hanem a vidéki nagyvárosokra is. Szegeden a csökkenés 30 százalék, Debrecenben és Kecskeméten 42 százalékos.

A legszembetűnőbb változás a zárt helyszíneken, parkolóházakban figyelhető meg. A Parkl adatai szerint ezeken a helyeken a múlt héthez képest már 56 százalékkal kevesebb parkolási tranzakció volt a hétköznapokon. Olyan helyszínek parkolói helyei maradtak félig-meddig üresen, mint a bevásárlóközpontok, plázák valamint a nagyobb irodaházak. A belváros közelében lévő parkolókat szinte egyáltalán nem használták az autósok.

A fővárosban eközben továbbra sem lesz ingyenes a parkolás a veszélyhelyzet idején, Karácsony Gergely főpolgármester szerint ez káoszt okozna.

