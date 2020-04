Operatív törzs: nagy a kockázata, hogy Budapesten berobban a járvány

Virágvasárnapra virradóra 733-ra nőtt a koronavírussal bizonyítottan fertőződöttek száma Magyarországon, két idős ember elhunyt.

Az operatív törzs vasárnap délelőtti sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos a számok ismertetését követően elmondta, a két új elhunyt 80 év fölötti, krónikus betegségekben szenvedtek.

A gyógyultak számának növekedését örvendetesnek nevezte.

A mintavételek száma egyre nagyobb mértékban emelkedik, 21 250 vizsgálaton vannak túl az NNK-ban és az általa kijelölt laboratóriumokban.

És különösen szólt a budapestiekhez: "egyértelmű, hogy

a legtöbb fertőzött a fővárosban van, az összes igazolt fertőzött 42 százaléka budapesti,

halmozódást tudunk regisztrálni, nagy a kockázata, hogy a fővárosban berobban a járvány". Pest megyei további 20 százalék.

"Még szorosabb együttműködés, még sokkal fegyelmezettebb magatartást várunk el a budapestiektől, ne lazítsanak a rendelkezéseken!"

Kiemelte, nincs olyan időablak, ahol korlátlanul lehet mászkálni, az idősek időablaka is azért ilyen tág, hogy ne találkozzanak egymással sem. "Maradjanak otthon és kérjenek segítséget" - mondta.

A fiatalok csoportosulását is elkerülendőnek nevezte, mivel ők ugyanúgy átadói lehetnek a fertőzésnek.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa elmondta, szombaton 7 védőeszközös repülő landolt Budapesten, 4 millió maszk, 400 ezer védőfelszerelést és más eszközöket is hozott.

Tirolból hazatért egy 149 fős magyar karaván, de hazatért még egy, feleennyi magyarral, Hegyeshalom felől.

A romániai tranzittal kapcsolatban elmondta, akkor engedik be a román állampolgárokat, ha azok továbbhaladását Románia biztosítja.

Hatósági házi karantén: 13 ezernél is többen vannak hatósági házi karanténban, 103 ezer ellenőrzés volt velük kapcsolatban.

A Városligetben, a Normafán és a Margitszigeten jelentős csoportképző helyeket találtak, a XIII. kerületben pedig illegális gyorsulási versenyre csaptak le

- mondta még.

A belvárosban a Király utcában és a Szent Gellért téren van nagyobb gyülekezés, de ezt is felszámolják a rendőrök.

Örömmel jelentette be, hogy lecsaptak egy 29 éves gyanúsítottra, aki maszkokkal "bizniszelt", de a pénz átvétele után elillant, előzetesbe kerülhet.

Kérdések

- A húsvéti vásárláskor érdemes-e kesztyűben vásárolni, a hazavitt terméket fertőtleníteni?

- Szennyeződésmentes terméket kell levenni a polcról. Aki ezzel problémát lát, szóljon a boltosnak! Ne tapogassuk az árut! A nem csomagolt árut se fogjuk meg kézzel! A boltosoknak a csipeszeket, fogókat folyamatosan tisztítaniuk kell. Hazatérve a vásárlásból azonnal kezet kell mosni, kezet fertőtleníteni. Kesztyű a vásárlásnál nem kell.

- A karanténban lévők ellátói, szomszédai hogyan védekezzenek?

- Ne jöjjön létre kapcsolat! Ha segítünk a szomszédnak, az helyes. Az átadáskor viszont ne legyen szoros kontaktus! A bevásárolt holmit tegyük egy kihelyezett bútordarabra, amely könnyen tisztítható.

- Vannak-e már koronavírusosok a Szent László Kórházon kívül más intézményben?

- Igen, Budapesten és vidéken is. Számos kórházban.

- Mi a kijárási korlátozás elleni vétkek büntetése?

- Egy rendőri intézkedésnek jogszerűnek, szakszerűnek, arányosnak kell lennie, illetve szükségesnek. Amennyiben "több esetben tapasztalunk olyan személyt", aki megszegi a kijárási korlátozás szabályait, szigorúbb büntetés jön. A rendőrség figyeli, hogy van-e elég létszám, eddig azt tapasztaljuk, hogy megfelelő a rendészeti intézkedések befejezésére.

- A maszk opcionális vagy kötelező viselésű?

- Aki beteg, ne menjen közösségbe, ne is hagyja el a lakását, vonatkozik ez azokra, aki magát fertőzőnek tartja. Hívja a háziorvost, és konzultálva az orvos döntést hoz. Ez egyébként minden más esetben is érvényes lenne. Ha valaki a maszk viselését választja védekezésnek, akkor a WHO toleráns ezzel kapcsolatban. Sok féle maszk van. Aki jól viseli a maszkot, nem nyúlkál hozzá, szája, orra takarva, annak nincs akadálya, hogy így tegyen.

- Elég a nyolc tesztelési hely?

- Különböző ütemtervek vannak. De az egész egészgügyi ellátást is folyamatosan tervezzük előre.

- Üdülőben, nyaralóban összejöhetnek-e családok?

- Röviden:

semmi esetre sem!

Az egy családi légtérben lakók a saját kertjükbe persze, hogy kimehetnek. Kerti partik szervezése semmiképpen nem megengedhető!

- Egyre többször hangzik el, hogy csak bizonyos szappanok megfelelők. Melyek ezek?

- A szappanos kézmosásnak az az értelme, hogy lemossa a szennyeződést. Ez például lavórban helytelen. A mosást követően öblíteni kell és szárazra kell törölni, papírtörlővel. Vannak fertőtlenítő hatású szappanok, ezek jellemzően folyékonyak, nem marad utánuk semmilyen szennyeződés. Inkább ilyeneket kell használni.

- Tervezik-e a kijárási korlátozási szigorítását húsvétkor?

- Erről a kormány dönt. Az operatív törzs szerdán tesz javaslatot a kormánynak.

- Mely gyógyszerek tűnnek a leghatékonyabbnak, és van-e belőlük elegendő?

- Számos eljárás van, gyógyszerkutatás zajlik.

- A stressz gyengíti-e az immunrendszert?

- Igen. Ezt például otthoni tornával, stresszoldó technikával lehet oldani. Akik ilyeneket terjesztenek, missziós tevékenységet folytatnak.

- Szombaton 85 egészségügyi dolgozó fertőzöttségét jelentették be. Hogyan fertőződtek meg?

- Vannak, akik közlik ezt az adatot, vannak, akik nem. Az összes fertőzött 10 százaléka általában egészségügyi dolgozó, de van, ahol ez magasabb arányt mutat. Spanyolországban 12 ezer ilyen van, Olaszország 7 ezret, de Lombardiában 20 százalékos az arányuk. Németország 2300-at, Kína 10 százalékot jelentett, Magyarország 12 százalék körül van. Lengyelország 15-17 százalék közt van. Az adatokról ennyit mondanék.

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán