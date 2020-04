Hétfőtől díjmentes lesz a közterületi parkolás Magyarországon - a nap hírei

Hétfőtől díjmentes lesz a közterületi parkolás Magyarországon - közölte a miniszterelnök az MTI-vel. Orbán Viktor szerint a koronavírus-járvány elleni védekezés egyik legfontosabb eszköze az emberek közötti biztonságos távolság fenntartása. Mivel zsúfolt tömegközlekedési járatokon ez nem vagy csak korlátozottan lehetséges, fontos, hogy aki tudja, használhassa a saját autóját. Orbán Viktor tájékoztatása szerint az ingyenes közterületi parkolásról a kormány rendeletet alkotott, amely a Magyar Közlönyben is megjelent.

Fegyelmezettebb magatartást kér a járványügyi veszélyhelyzet idejére a fővárosiaktól az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az Operatív Törzs tájékoztatóján elmondta, hogy a magyarországi fertőzöttek 62 százaléka a fővárosban és Pest megyében van, azonban sokan nem tartják be a kijárási korlátozásokat és egyre nagyobb a csoportosulások aránya. Kiemelte: ha nem tartjuk be a szabályokat, akkor bekövetkezik egy robbanás a fertőzések számában. Kiss Róbert az ügyeleti központ munkatársa szintén kiemelte, hogy a belvárosban és több zöldterületen egyre többen gyűlnek össze, sokan megszegik a kijárási korlátozásokat. Ráadásul az üzletek üzemeltetői is sokszor megszegik a nyitvatartási szabályokat. Közben 733-ra emelkedett az igazolt fertőzöttek száma és a halálesetek száma 34-re nőtt.

A kormány intézkedései elegendőek lesznek ahhoz, hogy fedezzék a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges költségeket és a lehető leghamarabb újra lehessen indítani a gazdaságot - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth rádióban. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a járványügyi védekezés a költségvetésből komoly forrásokat, az országtól pedig összefogást kíván. Hangsúlyozta, a hivatalos statisztikák szerint 30 ezerrel nőtt az álláskeresők száma, a helyzet azonban sajnos ennél rosszabb, április eleje óta pedig naponta több mint négyezren veszítik el az állásukat. A kormány azt reméli, hogy mérsékelni tudja ezt a folyamatot, a járvány után pedig újra tudja teremteni a munkahelyeket.

A járványügyi veszélyhelyzet miatt hétvégi korlátozás nélkül közlekedhetnek a nehéz tehergépkocsik a hazai utakon. A kamionstop az ünnepek körüli munkaszüneti napokon, így húsvétkor sem lesz érvényben - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A lépést kezdeményező kiskereskedelmi cégek így gondoskodhatnak az üzletek folyamatos áruellátásáról, a készletek feltöltéséről, a vásárlói igények kiszolgálásáról.

A mulandó helyett a valóban lényeges meglátását sürgette Ferenc pápa az egyház történetének legelső interneten közvetített virágvasárnapi miséjén. A katolikus egyházfő a szertartást a Szent Péter tér helyett a teljesen üres szent Péter-bazilikában mutatta be. Ferenc pápa kijelentette, az új koronavírus-járvány teremtette tragikus napokban arra kell figyelni, ami valóban komolynak számít. Az idén elmaradt az olajfaágak szentelésének virágvasárnapi hagyománya.

Egyfajta európai Marshall-tervet sürget a járvány miatt válságba süllyedt Európai Unió megerősítéséhez az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a Welt am Sonntag vendégkommentárjában arról írt: az elképzelés mindenekelőtt a 2021-ben kezdődő hétéves ciklusra szóló közös költségvetés újratervezését jelenti. Hozzátette: az uniós intézmények és a tagországok együttvéve 2,8 ezer milliárd eurót mozgósítottak a válság leküzdésére.

Ezer katonát telepítenek New Yorkba, több millió maszk gyártása van folyamatban - jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump megismételte, hogy a következő két hét lesz a legnehezebb, sok halálos áldozatra lehet számítani, bár az ország egyes vidékeit egyelőre kevésbé érinti a járvány. Donald Trump elmondta: a szövetségi katasztrófa-elhárítási ügynökség mintegy 180 millió orvosi maszk gyártását rendelte meg amerikai vállalatoktól, és 29 millió adag maláriaellenes gyógyszerrel töltik fel az országos tartalékot.

Hétfőről csütörtökre halasztották a világ legnagyobb olajexportáló országait tömörítő OPEC+ csoport videokonferenciáját a termeléscsökkentésről. Az olajárak március elején omlottak össze, mert Oroszország és Szaúd-Arábia nem tudott megegyezni a kitermelési korlátozás meghosszabbításáról. Ráadásul a koronavírus-járvány erősen visszavetette az olajkeresletet.