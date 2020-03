Gyurcsány Ferenc elmondta, mire költené el az EU által ígért 2000 milliárd forintnyi eurót

Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóját követve hirdette meg online tájékoztatóját.

Mint fogalmazott, munkahelyválság van, egy bibliai idézettel is élt: "ideje van a hallgatásnak és ideje a szólásnak is". Hozzátette: ideje van a cselekvésnek is. Mint rámutatott, hiányoznak a tömeges tesztek, illetve a védőfelszerelések sincsenek még a helyükön a lehető legszélesebb körben. "Gyorsabban és nagyobb erőfeszítéseket kell tenni" - követelte.

A munkahelyvédelemmel kapcsolatban feltette a kérdést: "mi a csudának nem teszi a dolgát a kormány?" Szerinte az EU most - a kormány véleményével szemben - gyorsan döntött, 2000 milliárd forint rendelkezésre áll a koronavírus-válság kezelésére, a kormány közben tagadja ennek a pénznek a létezését. Feltette: "ezt a pénzt arra tartogatja, hogy arra költhesse, amire eddig".

A DK "készített egy gyors fejszámolást":

a 2000 milliárd forint 1 millió ember fizetésének 80 százalékát 6 hónapig fedezi.

Ezért felszólítják a magyar kormányt, hogy minden munkavállalónak, aki elveszítette a munkáját részben vagy egészben, fizesse ki a bére 80 százalékát.

"Pénz van, az akarat hiányzik" - hangoztatta Gyurcsány Ferenc.

