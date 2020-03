Gyógyszernagyker: nincs maszk és nehéz is beszerezni

Sok beteg jelenik meg mostanság a gyógyszertárakban, hogy előre akár több havi gyógyszert is kiváltson, a helyzet azonban Feller Antal, a HungaroPharma Zrt vezérigazgatója szerint az, hogy nincs háromhavi készletnek megfelelő gyógyszer, de azonnal rendelnek a gyártóktól, így töltik a készleteket.

"Óriási mennyiségű rendelés érkezett meg a nagykereskedőkhöz, a kiszállítás pedig jelentős gondokat okozott. Nincs gyógyszerhiány, csak átmeneti logisztikai nehézségek" - tisztázta Feller Antal.

A maszkokkal viszont probléma van.

"Nagyon nehezen jutunk készletekhez,

már nem állnak rendelkezésre alapanyagok, és egyre több európai ország vezeti be a védőeszközökre megállapított kiviteli tilalmat. De nem adjuk fel.

Nem szeretnénk abba a hibába esni, hogy nem megfelelő taníúsítványú vagy nem megfelelő védjeggyel rendelkező termékeket bocsátunk forgalomba" - közölte Feller Antal.

A büntetés-végrehajtás által gyártott szájmaszkokból egyszer kaptak egy 300 ezer darabos tételt, ezt napokon belül kiszállították a gyógyszertáraknak, utánpótlás azonban nem érkezett.

A kézfertőtlenítő frontján is hiány van, viszont van jó hír is: "Hamarosan beindul egy korábbi leányvállalatokban a gyártás. Türelmet szeretnénk kérni, van kapacitáskérdés, a jövő hétre megoldódik" - jelentette be Feller Antal.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay.com