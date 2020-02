A koronavírusnál nagyobb problémának tartja a fertőzés miatti pánikot az emberi erőforrások minisztere - a nap hírei

Magyarország mindent megtesz a koronavírus elleni védekezésben, és az eddigi intézkedések hatékonynak bizonyultak - hangsúlyozta a belügyminiszter. Pintér Sándor a parlament népjóléti bizottsága előtt közölte: a védekezés elsősorban a határokra és a Liszt Ferenc-repülőtérre összpontosul. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere kiemelte: a tárca és az operatív törzs minden körülményre felkészült. Úgy fogalmazott: a betegséggel kapcsolatos pánik jelenleg lényegesen nagyobb probléma, mint a Magyarországon még ki nem mutatott vírus. Menczer Tamás külügyi államtitkár elmondta: a tárca két magyar állampolgárról tud a koronavírus miatt lezárt kínai területen, és jelenleg 197 magyar tartózkodik Kínában.

Kínában tovább nőtt a koronavírus okozta tüdőgyulladás-járvány halálos áldozatinak száma - ismertette a Nemzeti Egészségügyi Bizottság. Országszerte 31 ezer 161 fertőzöttet diagnosztizáltak. Az esetek 71 százalékát Hupej tartományból jelentették. Közben Vuhanban elkészült a második olyan kórház, amelyet rohamtempóban építettek fel előregyártott elemekből. Az újabb létesítmény 1.600 páciens befogadására alkalmas. A kormány több mint 10 ezer egészségügyi dolgozót küldött a tartományba, de további 2.250 főre lenne szükség.

Újabb 41 fertőzöttet azonosítottak a Japánban karantén alá helyezett óceánjárón. Ezzel 61-re nőtt a hajón a tüdőgyulladást okozó vírus fertőzöttjeinek száma. A 20 és 80 év közötti betegeket Tokió és néhány közeli prefektúra kórházaiba szállítják. A minisztériumi közlés szerint egyikük sem mutatja még a koronavírus okozta betegség tüneteit. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közlése szerint a tengerjárón dolgozó 3 magyar jól van.

Átadták az M4-es autóút Üllő és Albertirsa közötti 30 kilométeres szakaszát. Mosóczi László közlekedéspolitikai államtitkár a kormány céljának nevezte, hogy a megyei jogú városok és a kiemelt gazdasági területek kétszer kétsávos utakkal kapcsolódhassanak a gyorsforgalmi úthálózatba.

Az ukrajnai magyar nyelvű oktatási helyzet megoldására tett javaslatot a magyar kormány - közölte Kijevben a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta: az indítvány egyszerre tenné lehetővé az ukrán nyelv kisebbségi oktatását és a kárpátaljai magyarok anyanyelvének megőrzését. Hozzátette: abban állapodott meg az ukrán oktatási miniszterrel, hogy a tárcavezető a közeljövőben fogadja majd a kárpátaljai magyar pedagógusok szövetségének vezetőit.

10 év alatt 52 százalékkal, azaz mintegy 6 ezer milliárd forinttal nőtt az állami vagyon nyilvántartási értéke, amely így megközelíti a 18 ezer milliárdot. Bártfai-Mager Andrea a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter közölte: összetételében 62 százalék az ingatlan, 21 százalék a társasági részesedés. A 6 ezer milliárdot kitevő vagyongyarapodás ingatlanvásárlásokból és a társaságok valós gazdasági növekedéséből ered. Az állami tulajdonban lévő társaságok száma megközelíti a 600-at.

Februártól emelkednek az egyetemi és főiskolai ösztöndíjak - közölte a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra elmondta: a 2018. szeptemberi emelkedés után most további 30 százalékkal, 166 ezer forintra nőtt a hallgatói normatíva. A diákok már 17 különböző ösztöndíj közül választhatnak tanulmányi eredményeik és szociális helyzetük alapján. Hozzátette: a mostani tanévben is több mint ezer hallgató kap külön nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat. A kormányszóvivő arról is beszélt, hogy a magyar egyetemisták részt vehetnek külföldi részképzésen vagy szakmai gyakorlaton.

Euróban 5 százalékos bevételnövekedésre számít a Richter az idén, ha az árfolyamok nem változnak jelentősen - mondta a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója a cég tavalyi eredményét értékelő sajtóbeszélgetésen. Orbán Gábor kiemelte: a vállalat rekordévet zárt 2019-ben. Hozzátette: 3 fő piacról vár növekedést: az Egyesült Államokban 20 százalékkal, Nyugat-Európában 10 százalékkal nőhet a forgalom az idén, az orosz piacon pedig 3 százalékkal. A többi piacon inkább stagnálás várható.

A rendvédelmi feladatokat ellátó hivatásos állomány béremelésének törvényi rendezését kérte a kormánytól az MSZP. Harangozó Tamás, frakcióvezető-helyettes közölte: a kormánypártok még ősszel ígérték meg a béremelés törvénybe iktatását, de ez nem történt meg. A szocialista politikus arra is felszólította a kabinetet, hogy szintén jogszabállyal garantálja a rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyban dolgozók béremelését. Esetükben tavaly 10 százalékos, majd nemrég 5 százalékos béremelést jelentettek be, de egyik sem valósult meg.

Megölte két gyermekét, majd magával is végzett egy férfi Tatabányán. A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársait egy családi veszekedéshez riasztották, ám mire a járőrök megérkeztek, már csak a tragédia megtörténtét tudták megállapítani. A veszekedés után az anya elment otthonról; a férfi ezután ölte meg a 7 és 9 éves fiút, majd öngyilkos lett. A távirati iroda értesülése szerint a 40 éves elkövető pszichiátriai kezelés alatt állt.

Bűnügyi felügyelet alá helyezték azt az autóst, aki kedden este halálos balesetet okozott a Liszt Ferenc Repülőtérre vezető úton. Halált okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt indult eljárás, a bűnügyi felügyelet június 7-ig érvényes, a férfinek nyomkövetőt kell viselnie. A vétlen autós, Halgas Tibor egykori NB I-es labdarúgója volt, aki a mentőben életét vesztette. A szabálytalanul előző taxis nem is vezethetett volna, mert korábbi szabálysértései miatt már októberben bevonták a jogosítványát.

Hatástalanították a Ferencvárosban talált második világháborús bombát. Gajdos Milán a Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje közölte: a Timót utca 5. szám alatti ipari területen előkerült 120 kilogrammos, amerikai bombában két gyújtószerkezet volt. A robbanótestet a Honvédség központi gyűjtőhelyén később semmisítik meg. Az azonosítás idejére 200 méter sugarú körben zárták le a környéket, amelyet mintegy 800 embernek, köztük az egyik középiskola diákjainak kellett elhagyniuk.