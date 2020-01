Közeledik az influenzajárvány

Január második hetében nagyjából 9 ezer ember fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel az ország teljes területéről, ami az előző héthez képest 80 százalékos emelkedést jelent - mondta az InfoRádiónak Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezető főorvosa. Az ország minden részében nőtt a megbetegedések száma kisebb-nagyobb mértékben.

Jelenleg országos influenzajárványról még nem beszélhetünk - mondta Molnár Zsuzsanna, hozzátéve, hogy definíció szerint ehhez egy hét alatt 14 ezer influenzaszerű megbetegedést kell regisztrálni, és az influenzavírust is ki kell mutatni.

De közeledünk ahhoz, hogy országos szintű járvány alakuljon ki - tette hozzá.

Az elmúlt héten a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumában öt influenza A vírust mutattak ki, amivel együtt eddig az egész szezonban volt összesen 9 vírusminta. Vagyis a megbetegedések számának emelkedése mellett a víruscirkuláció is megerősödött - tette hozza a főorvos. A második héten kaptuk az első jelzést egy óvodai közösségben kitört járványról, a gyerekek beküldött mintáiban szintén kimutatták egy alkalommal az influenza A vírust - mondta Molnár Zsuzsanna.

A főorvos a megelőzés legfontosabb módjaként a védőoltást említette, még most, de akár a jövő héten is javasolt a beadatása, mivel még épp csak megjelent a vírus. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az influenza térben és időben soha nem egyszerre sújtja az országot. Járványos időszakban beadott oltásnál már arra hívják fel a figyelmet a szakemberek, hogy esetleg kevés idő áll rendelkezésre a védettség kialakulásához.

A védőoltáson kívül nagyon fontos a személyi higiénés szabályok betartása: a gyakori szappanos meleg vizes kézmosás mellett jó szolgálatot tesz az alkoholos kézfertőtlenítő is. A főorvos szerint most az időjárás miatt a szellőztetésnél figyelni kell arra, hogy a levegő eléggé szennyezett. De minden közösségben - nagyobb irodahelyiségben, osztályteremben - muszáj rendszeresen szellőztetni.

Nyitókép: MTI/Komka Péter