Mráz Ágoston Sámuel: a Fidesznek fel kell karolnia a zöldpolitikát

Bár a következő két év a kormányzásról szól majd a miniszterelnök szerint, ez - mint arra Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója rámutatott - nem azt jelenti, hogy nem lesz politikai kampány is. "A kormányzási időszakban is lesznek kommunikációs kampányok, mert elemzői és tudományos értelemben a nemzeti konzultáció is egy kampány, ahol társadalmi támogatottságot próbál szervezni valamilyen kormányzati döntés mellé a kormány."

A politikai elemző szerint a Fidesz-KDNP-nek most kell meghoznia azokat a döntéseket, amelyek hatására 2022-ben ismét többséget szerezhet.

"Különböző modellszámítások vannak, de

a 106 egyéni választókerületből minimum 60-70 közötti számút kell megnyernie a Fidesz-KDNP-nek

ahhoz, hogy a választáson győzzenek, és önmagukban alakíthassanak kormányt."

Mráz Ágoston Sámuel szerint az önkormányzati választásokból levont tanulság a Fidesz választókerületi elnökeinek újragondolása, egy szervezeti átalakítás. "Egy elbeszélgetés mindig újragondolás, ez nem titok. Nem kell hozzá jósnak lenni, hogy ezek a beszélgetések arra irányulnak, hogy az illető vállalja-e, esélyes-e, alkalmas-e arra, hogy 2022-ben győzzön."

Fontosak lesznek az imázselemek, a családpolitikától kezdve a gazdasági válságkezelésen át a zöldpolitikáig. "A kormányzás ideje alatt a választásra készül minden józan politikai erő" - mondta.

Az ellenzék számára is szerinte tanulságos volt az önkormányzati választás, az elemző szerint az ellenzék megtanulta, hogy

megéri a koordináció.

Készpénznek veheti mindenki, hogy koordinálni fogja indulását az ellenzék, már csak az a kérdés, hogy közös lista lesz-e vagy minden párt egyedül próbálja-e meg a parlamentbe jutást.

Ausztria egy kísérlet

Az Ausztriában megalakult konzervatív-zöld kormányról szólva elmondta, ez új irányt mutat, ami mind Németországból, mind Közép-Európából nézve tanulságos lehet.

"Németországban van egy erős vágyódás, hogy a következő szövetségi választás után egy zöld-CDU koalíció alakuljon. Közép-Európában pedig szerintem az a tanulság, hogy a zöld témával a konzervatív pártoknak kell kezdeni valamit, ellenkező esetben elkezdenek kinőni zöld pártok, amelyekkel hosszú vívódás után koalíciót kell majd kötni.

Aki nem zöld-konzervatív koalícióban gondolkodik, azon konzervatív pártnak zöld politikát kell folytatnia"

- húzta alá az elemző.

Németország ezért "kísérleti projektként" tekint az osztrák felállásra, és a következő választásokon akár hivatkozási alap is lehet Ausztria.

Ugyanakkor Mráz Ágoston Sámuel azt is elmondta, a német és az osztrák konzervatívok foglalkoztak a zöld ügyekkel, de úgy tűnik, ez a társadalomnak nem volt elég, így új zöldpártok váltak szükségessé. A német zöld párt inkább egy baloldali alternatívaként fogalmazódott meg, azonban vannak soraiban konzervatív politikusok. Az osztrák zöldek vidéken inkább jobboldali, a fővárosban pedig baloldali hagyományokat tudhatnak magukénak.

"A tanulság az, hogy a zöld politikusok megérezték vagy szerencséjük volt, amikor azt gondolták, hogy a 2010-es és 20-as években ez lesz az egyik legfontosabb társadalmi kérdés. És mivel megalapozták a márkájukat, hogy ők a zöld kérdés legfontosabb szakértői, erre az ottani konzervatív pártok nem tudtak kellő időben reagálni. Most azt látni, hogy a következő évtizedben Közép-Európában is a zöld kérdés komoly választói csoportok számára lesz fontos, vagyis

egy néppárti stratégiát választó konzervatív erőnek kezdenie kell valamit a zöld kérdéssel.

Mivel idehaza nincs a parlamentbe jutásra esélyes zöld párt Magyarországon, így ezeket a törekvéseket a Fidesz igyekszik felkarolni - fogalmazott.

"Lehet, hogy a 2020-as éveknek az lesz az egyik kulcskérdése, hogy az életminőség és a zöldpolitika terén ezeket a társadalmi elvárásokat előre ki tudja-e elégíteni a jobboldal; ne reagáló szerepben legyen, hanem megelőzőben", vagyis mire kialakul ez a társadalmi igény, már mindenki azt gondolja, hogy a Fidesz és a KDNP imázsának része a zöld gondolkodás.

Egy néppártban az ökológia és az ökonómia egyensúlyát kell megtalálni. A Fidesz részéről az erőfeszítés látható, de ez a munka éppen csak megkezdődött – mondta Mráz Ágoston Sámuel.

