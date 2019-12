Boltok, utazás, patika - karácsonyi kisokos

MÁV

A MÁV december 24-én a szombati, 25-től 28-ig az ünnepnapi, 29-én a vasárnapi rend szerint közlekedteti a vonatokat.

Január 1-jén az ünnepnapi menetrend érvényes, január 2-án, csütörtökön viszont már a munkanapokon megszokott időpontokban indulnak a járatok.

Az előzetes becslések szerint december 23-án is várhatóan több mint 100 ezren utaznak majd. A tömeges visszautazás miatt január 1-jén délután és január 2-án reggel, az iskola szünet vége miatt pedig 5-én várható majd napi 100 ezret meghaladó utasforgalom. A vasúttársaság ezért a személy-, sebes- és gyorsvonatokon kívül - a helyfoglalások figyelembevételével plusz kocsival kiegészített - InterCityket is indít.

Volán

A Volánbusz-járatok december 24-én a szokottnál ritkábban, korlátozásokkal, 25-26-án a munkaszüneti menetrend szerint, szintén korlátozásokkal közlekednek a buszok. 27-én és 28-án a szabadnapi, 29-én a munkaszüneti, 30-án és 31-én a tanítási szüneti, január 1-jén a munkaszüneti, 2-án és 3-án pedig szintén a tanítási szüneti menetrend lesz érvényben.

BKK

December 24-én, kedden az utolsó metrószerelvények 15.30 körül indulnak a belvárosból, a felszíni járatok pedig 15-16 óra között indulnak utoljára. Idén a H5-ös, a H6-os és a H8-as HÉV is közlekedik 24-én. A Deák Ferenc tér és a repülőtér között egész nap közlekedik 100E busz, emellett változatlanul 0-24 óráig jár a 200E busz a Nagyvárad tér és a repülőtér között.

December 25-én (szerdán) és 26-án (csütörtökön) az ünnepnapi/munkaszüneti napi indulásokat kell figyelni a menetrendben.

Az éjszakai buszjáratok december 25-ről 26-ra (szerdáról csütörtökre) és december 26-ról 27-re (csütörtökről péntekre) virradóra a hétvégi menetrendjük szerint közlekednek. A jellemzően pénteken és szombaton éjszaka a H5-ös, a H6-os és a H8-as HÉV-vonalon közlekedő többlet éjszakai vonatok ezen az éjjelen nem indulnak.

December 25-én és 26-án a hajójáratok nem közlekednek.

December 27-én (pénteken) és 28-án (szombaton) a szombati menetrend lesz érvényben. December 29-én (vasárnap) a vasárnapi menetrend szerint indulnak a közösségi közlekedési járatok.

Nyitva tartás

Az üzletek december 24-én általában délig, illetve 14 óráig várják a vásárlókat. Később is nyitva tarthatnak a szórakozó- és vendéglátóhelyek mellett a benzinkutak, virág- és édességboltok, az alkalmazottal bíró kis non-stop üzletek és a pályaudvarok boltok.

Karácsony két napján nem lehet vásárolni, a boltok december 27-én reggel 6-kor nyitnak ki újra.

Patika

Ügyeleti rend szerint működnek a gyógyszertárak a karácsonyi ünnepek alatt.

December 24-én a pihenőnapokon is működő gyógyszertárak általában 12 óráig tartanak nyitva. 25-én és 26-án a 0-24 órás és az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást.

Bankolás

Az ünnepek alatt leáll a banki ügyintézés is. Az átutalások is december 23. után legközelebb december 30-án mennek el. Akad néhány pénzintézet, amelyiknél a bankon belüli átutalások ilyenkor is működnek.

