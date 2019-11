Hajóbaleset: kilenc évet kaphat az ukrán kapitány

A vádirat szerint a vádlott, a 64 éves ukrán férfi egy szállodahajóval május 29-én, az esti órákban a Duna bal partján található V. kerület, Akadémia nevű hajóállomásról indult el északnak, a Margit híd irányába. A kapitány a hajót zuhogó esőben, éjszakai látási viszonyok között, a Duna két partján üzemelő közvilágítás mellett, sűrű vízi forgalomban vezette, azonban szabad szemmel több mint 1 kilométer távolságra el lehetett látni. A Dunán ekkor azonos irányba közlekedett a Hableány nevű, kisebb személyhajó, amelyen utasként 33 dél-koreai állampolgár, valamint a kapitánya és egy fő legénység tartózkodott. A kisebb hajó a Parlament előtt, balról megelőzte a szállodahajót, majd előtte hajózott és így elsőbbségi helyzetbe került a Margit híd alatti áthajózásnál.

A nagy hajót vezető vádlott ennek ellenére gyorsítani kezdett.

Ekkor körülbelül 5 percig szabad szemmel, és a hajó radarberendezésének képernyőjén, illetve a helymeghatározó adatokat megjelenítő kijelzőn is egyértelműen látható volt a Hableány hajó helyzete, iránya és sebessége. Az is észlelhető volt a vádlott számára, hogy ha változatlan sebességgel és irányban vezeti a saját hajóját, a Hableányhoz veszélyes közelségbe kerül és a két hajó ütközése is bekövetkezik. A kapitány azonban a tőle elvárható figyelmet elmulasztotta, percekig nem a hajó vezetésére koncentrált, így mindezt nem észlelte, a biztonságos távolságot nem tartotta meg, az előzéshez szükséges rádió- és hangjelzést nem adta le - írja az ügyészség.

A vádlott magatartása miatt a Margit híd alatti hajóúton a szállodahajó nekiütközött a Hableány hátsó részének, a kisebb hajót beforgatta maga elé, rövid ideig maga előtt tolta, majd lenyomta. A Hableány körülbelül 30 másodperc alatt teljesen víz alá került, elsüllyedt, a rajta tartózkodó harmincöt személy vízbe került.

A vádlott az adott helyzetben tőle elvárható segítségnyújtási kötelezettségének a harmincöt közvetlen életveszélyben lévő sértettet illetően nem tett eleget,

annak ellenére, hogy a megfelelő képzéseken és gyakorlatokon részt vett, 2019 áprilisában és májusában több mentési gyakorlatot le is vezetett - közölték.

A veszélyhelyzetből fakadó balesetben a Hableányon tartózkodó személyek közül a két magyar állampolgár és huszonöt dél-koreai állampolgár elhunyt, egy dél-koreai személyt a mai napig keresnek a hatóságok.

A mentési munkálatokat a Terrorelhárítási Központ kiemelt szakértelemmel koordinálta, a nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendkívüli alapossággal folytatta le.

A nyomozás ügyirata 14 kötetben több mint 10 ezer oldal.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a kapitánnyal szemben halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntette miatt nyújtotta be vádiratot a Pesti Központi Kerületi Bíróságra.

A vád szerinti bűncselekményeket a törvény – a halmazati szabályokra figyelemmel –

kettőtől tizenegy évig tartó szabadságvesztéssel fenyegeti.

A kerületi ügyészség indítványozta, hogy a bíróság ítélje 9 év börtönbüntetésre és 9 év vízi járművezetéstől eltiltásra a vádlottat, abban az esetben, ha a bűnösségét a vád tárgyává tett bűncselekmények vonatkozásában az előkészítő ülésen beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.

