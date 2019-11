A kormány nem támogatja a dugódíjat - a nap hírei

Új gazdaságvédelmi programról dönt jövőre a kormány - erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta: ennek célja megóvni a negatív hatásoktól a magyar gazdaságot, amely az idén várhatóan 5 százalék növekedést ér el, ami Európa egyik legjobb adata. A tárcavezető arról is beszélt, hogy csak a Fővárosi Közgyűlésnek van hatásköre dönteni a dugódíjról, amelynek bevezetését nem támogatja a kormány. Hozzátette: a kabinet nem tervezi a hadkötelezettség visszaállítását sem. A behívhatóság korhatárának 50 évre emelésével csak háború vagy természeti katasztrófa esetén élhet a honvédség. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a kormány nem tervezi az öregségi nyugdíjminimum összegének emelését, ami most 28 ezer 500 forint. Szólt arról is, hogy a kormány bízik abban, hogy a főváros nem vétózza meg az atlétikai stadion építését. Úgy vélte: népszavazásnak már nincs értelme az ügyben, mert a vb rendezéséről legkésőbb decemberben dönteni kell.

Csütörtöktől adhatják be kérelmeiket egy új, főleg technológiai célú támogatásra a kisvállalkozások. Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár elmondta: a vállalkozások 5 és 40 millió forint közötti támogatást igényelhetnek eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek kialakításához.

Sikeresen csatlakozott az Egységes Európai Piacösszekapcsolási megoldáshoz a MAVIR. A rendszerirányító tájékoztatása szerint Magyarország hat másik állammal közösen integrálódott a már résztvevő további 14 ország mellé. Az összekapcsolás fontos lépést jelent az egységes európai napon belüli villamosenergia piac felé.

Felavatták a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új árukezelő központját, a Cargo City-t. A 16 milliárd forintos beruházással 100 ezerről 250 ezer tonnára nő az árukezelő kapacitás. A megnyitón Magyar Levente, a külgazdasági tárca parlamenti államtitkára hangsúlyozta: a beruházás beleillik a kormány logisztikai szektor megerősítését célzó programjába.

A szabadkereskedelmi tárgyalások felgyorsítását sürgeti az új Európai Bizottságnál a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Brüsszelben hangsúlyozta: Magyarország abban érdekelt, hogy minél nyitottabb legyen a világgazdaság, és hogy minél kevesebb kereskedelmi korlátozás és szankció legyen érvényben.

Egyre súlyosabbnak tartja a migrációs helyzetet a Nyugat-Balkánon a magyar külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Bécsben azt mondta: a térségben már lassan 100 ezer migráns várja, hogy tovább utazhasson. A tárcavezető szólt arról is, hogy Magyarország 40 millió dolláros támogatással elérte, hogy 50 ezer keresztény maradhasson Szíriában, Irakban és Libanonban.

Jövő szerdára írta ki a szavazást az új összetételű Európai Bizottság jóváhagyásáról az Európai Parlament házbizottságaként működő testület. Az Elnökök Értekezlete az illetékes szakbizottságok ajánlásainak megfelelően szabad utat engedett a meghallgatott 26 biztosjelöltnek. A brüsszeli bizottságot végül az uniós tagországok csúcsvezetőit tömörítő Európai Tanács nevezi ki.

Megválasztotta új elnökségét az Európai Néppárt. A 10 alelnök munkáját egy főtitkár és egy kincstárnok segíti. Donald Tusk, a szervezet szerdán megválasztott elnöke a küldöttek javaslatára több, az ifjúságra vonatkozó ígéretet is tett, amelyet a kongresszus meg is szavazott. Ezek arra vonatkoznak, hogy a párt a jövőben jobban bevonja munkájába a fiatalokat.

Franciaországban megkezdődött a sárgamellényesek elleni rendőri erőszak miatti első per. A rendőr ellen az a vád, hogy a május 1-ei tiltakozó napon egy utcakövet dobott a tüntetőkre. Hivatalos adatok szerint az elmúlt egy évben 2.500 tüntető és 1.800 rendőr sérült meg a szombati tiltakozásokon.

Csalás, vesztegetés és hivatali visszaélés miatt vádat emel Benjámin Netanjahu ügyvivő miniszterelnök ellen az izraeli főügyész. A politikus puccskísérletnek nevezte az ellene emelt vádakat és megerősítette, hogy nem mond le.

Jelentős orosz kémtevékenységre hívta fel a figyelmet a szerb elnök. Aleksandar Vucic a nemzetbiztonsági tanács ülése után azt mondta: a hírszerzés kiderítette, hogy régóta volt együttműködés orosz kémek és a szerb hadsereg tagjai között.

Németországban átadták a forgalomnak a Mosel folyó felett 160 méteres magasságban átvezető hidat, ezzel befejeződött Európa legnagyobb szabású hídépítő vállalkozása. Az 1,7 kilométer hosszú magashíd a Rajna-Majna-vidék és a Benelux államok között teremt összeköttetést.