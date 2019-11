Két hét múlva nem lesz kormányülés, mert a miniszterelnök Londonban lesz. Jövő héten igen. Kormányinfó is lesz akkor.

Gulyás Gergely: 5 százalék körüli lesz a gazdasági növekedés, az EU-ban akár a legjobb is lehet az adat, azt is látni kell azonban, nem vagyunk azonban függetlenek más gazdaságoktól, 80 százalékos a külkereskedelem aránya az Európai Unió országaival. Azon vagyunk, hogy a ráhatás a legcsekélyebb mértékű maradjon. 2020-ban ezért jön a második gazdaságvédelmi akcióterv.

Gulyás Gergely: Karácsony Gergely a zöldebb Budapest programjával nyert, abban bízunk, egy zöld beruházást nem fog megvétózni. Az álláspontja kialakítására november végéig még van idő. Nem csupán egy stadionról van szó, hanem egy sok hektáros zöldterületről is.

Gulyás Gergely: ez egy legalább egy éve eltussolt ügy, amit ki kell vizsgálni. Amennyiben ez megtörténik, kiderül, más hatóságoknak is ki kell-e lépni. A díjvisszavonásokkal kapcsolatban óvatos lennék. Utoljára az ellenzék próbálkozott ilyennel. Nem tudom, mikor kapott Kossuth-díjat Gothár Péter, de ő most vált méltatlanná rá.

2019.11.21. 10:55

A parlamentben 24 órája folyik a vita, így tiltakoznak az ellen, hogy drákói szigort akar bevezetni a kormányoldal. Obstrukció-e ez?

Gulyás Gergely: 24 órán keresztül az ellenzék képviselői újat mondani nem tudnak. Csak az lesz büntethető, ami eddig is az volt. Ami egy munkahelyen nem engedhető meg, az a magyar Országgyűlésben sem engedhető meg. A parlamenti kitiltás Angliában akár egy éves is lehet, a mostani javaslat szerint ezzel szemben 60 nap. Ami most történik, az tűréshatáron belüli.