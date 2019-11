Kiterítette a lapjait parkolásügyben Karácsony Gergely

Az új ciklusban megalakult Fővárosi Közgyűlés első ülésének estéjén Karácsony Gergely főpolgármester az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt. Korábbi zuglói polgármesteri tapasztalatairól beszélve elmondta:

"Ne keverjünk össze két elemet a fővárosi parkolási rendszer kapcsán: az egyik a

korrupciós kockázat, ami körüllengi ezt az egész rendszert,

erről hosszan tudnék mesélni. A másik azonban az, hogy az elmúlt években a kerületek beruházásai révén valósult meg a fizetős övezetek kijelölése, és vannak olyan kerületek, amelyek milliárdos nyereséget könyvelnek el a parkolási rendszer üzemeltetésével, azért, mert jól csinálják.

Márpedig ezek a kerületek "nem fognak felállva tapsolni", ha a főváros bejelentkezik, hogy szeretné tőlük átvenni a fizetős parkolás működtetését.

"Ezért én azt gondolom, ebben úgy kell eljárnunk, hogy egy egységes szemléletű rendszert alakítsunk ki. Nézzük meg, hogy a fővárosi parkolási rendeletet hol tudjuk úgy módosítani, hogy kisebbek legyenek a terhek. Én az egységes parkolást úgy tudom elképzelni, hogy

megmarad a kerületi üzemeltetés,

de egységes elvek szerint, a korrupciós kockázat csökkentésével és a hatékonyság növelésével."

Leszögezte, a fizetős parkolás egy közlekedésszervezési eszköz is, így az övezetek kijelölése kapcsán is egy egységes koncepció érvényesülhetne, ahogy a P+R parkolók építése és a tömegközlekedés kapacitásbővítése kapcsán is.

Fontos eleme a fizetős parkolásnak, hogy az bevételhez juttatja a várost, ugyanakkor a kerületi polgármesterek általában ehhez az eszközhöz folyamodnak, amikor a szomszédos városrészben bevezetett intézkedés miatt az ő kerületükben gyűlnek fel az ingyen parkolni kívánó autósok járművei.

"Természetesen ez történik Budapesten. A fizetős parkolás a helyben lakók számára, bármilyen furcsa, egy népszerű, fontos intézkedés. Az a kérdés, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ez a pénz oda érkezzen, ahová kell, és a közt gyarapítsa. Ebben az ügyben lesz tennivalónk. Másrészt a fizetős parkolás egy olyan lehetőség, amely a helyben lakók számára biztosítja, hogy a közterületi parkolást azok vegyék igénybe, akik ott laknak. Ezt az elvet érvényesítenünk kell.

Akkor tudok engedni a kerületi igénynek, hogy bővítsük az övezeteket, ha sokkal költséghatékonyabb rendszer alakul ki."

Ebben a fővárosnak elsősorban szabályozó funkciója lehet, Karácsony Gergely pedig erre a feladatra készül - jelentette ki az InfoRádió Aréna című műsorában.

Beszélt még arról is, hogy Tarlós István emelt összegű végkielégítése kapcsán az ellenzék "lelkiismereti okokból" szavazott szét, a fideszes voksokkal sikerült elérni, hogy a távozó főpolgármester megkapja a tervezett járandóságot. Felsorolta még a szakterületeket is, amiket a 4+1 főpolgármester-helyettes kap, és azt is elmondta, miért ennyien és miért ők (Gy. Németh Erzsébet, Tüttő Kata, Dorosz Dávid, Kerpel-Fronius Gábor, Kiss Ambrus) lesznek azok.

Mint a 24.hu kedden részletesen megírta, a korábbi balliberális kormányok alatti ismert nevek jelentek meg a fővárosi tulajdonú cégek és közgyűlési bizottságok vezető testületeiben, erről korábban ITT írtunk.

A Karácsony Gergellyel készült teljes beszélgetést alább megtekintheti, meghallgathatja.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán