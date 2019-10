A házbizottság nem döntött Hadházy Ákos és a kilenc fideszes büntetéséről

Nem született döntés az Országgyűlés házbizottságának ülésén, amelynek fő napirendi pontja Hadházy Ákos ellenzéki és több kormánypárti képviselő büntetése volt – közölte a parlament sajtóirodája. Hozzátették: a határozat értelmében Kövér László, az Országgyűlés elnöke november 5-ig, saját hatáskörében dönthet a tiszteletdíjak csökkentésekről.

Hadházy Ákos esedékes tiszteletdíjának 329 ezer forinttal való csökkentését javasolta,

miután akadályozta a miniszterelnökötöt napirend előtti felszólalásában, továbbá obszcén feliratú táblájával megsértette Országgyűlés tekintélyét. Emelett

kilenc fideszes poltikus 50 ezer forintos büntetésére tett javaslatot a házelnök.

Az Országgyűlés házbizottsága azt követően ült össze, hogy Kövér László házelnök javasolt a miniszterelnök beszéde alatt táblákat felmutató Hadházy Ákos képviselővel szemben, továbbá azon kormánypárti képviselőkkel szemben, akik a kormányfő segítségére siettek. Bánki Erik, Bíró Márk, Font Sándor, Hoppál Péter, Horváth László, Kerényi János, Kovács Sándor, Kubatov Gábor és Pesti Imre fogott össze és vette el Hadházy Ákos tábláját.

Az ellenzéki politikus október 21-én, a pulpitus előtt állva különböző táblák feltartásával igyekezett megzaravrni a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában, Orbán Viktor többször megszakította beszédét, egyszer pedig megpróbálta elvenni a táblát az ellenzéki politikus kezéből. Kövér László már akkor a következményekre figyelmezette Hadházy Ákost. "Képviselő úr, kényetelen leszek figyelmeztetni önt, hogy ennek meg lesz a következménye" – hangzott el.

Néhány fideszes képviselő ezután odament és eltette az ellenzéki politikus tábláját. Gyüre Csaba jobbikos képviselő felvettet a jelenetet és közzétette a Facebokon.

Vejkei Imre, a KDNP frakcióvezető-helyettese a döntést követően most azt mondta, Hadházy Ákos több szabályt is megsértett. "Az ellenzék védi a védhetetlent. Mert olyan embert támogatnak továbbra is, aki semmibevette az Országgyűlés tekintélyét. Minden elképzelhető szabályt megszegett a tekinteben, amit egy képviselő gyakorolhat az ülésteremben" – fogalmazott.

Burány Sándor, a Párbeszéd országgyűlési képviselője a házbizottság ülése után arról beszélt, hogy a kormánypárti képviselők garázdaságot követtek el, amikor a véleménynyilvánítás eszközét kicsavarták Hadházy Ákos kezéből. "Hogy a demonstráció része a véleménynyilvánítás szabadságának, ezért ezt szankcionálni nem szabad. Soha nem támogattunk ilyen jellegű büntetéseket – húzta alá. – Itt viszont nem csak erről volt szó. Történt ennél egy súlyosabb incidens is, a demonstráció eszközét, az egyik táblát maga a miniszterelnök próbálta suta mozdulattal kiszedni az ellenzéki képviselő kezéből. Majd ennek sikertelensége után a kormánypárti képviselők egy csoportja úgy gondolta, hogy rendezni kell ezt az ügyet, ha kell fizikai erőszakkal is – fogalmazott. – És lényegében

csoportos garázdaságot követtek el, amikor Hadházy képviselőtársunktól elvették a tábláit."

A Demokratikus Koalíció közleményben reagált a testület döntésére. A DK szerint felháborító a Fidesz torz értékrendje, ahol a miniszterelnök kritizálása több mint hatszor nagyobb bűn, mint a fizikai erőszak alkalmazása.

Nyitókép: Balogh Zoltán