Népbetegség Magyarországon, de alig veszik észre

Több ezer beteget sikerült már beazonosítania a Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaságnak a Tovább ne törj! elnevezésű program kockázatfelmérő kérdőívének kitöltésével. A gyógyszertárakban, szűrőbuszokon és egyéb helyszíneken az érintetteknek egy rövid, validált kérdőívet kellett kitölteniük, amely meglehetősen pontosan megmutatja, hogy kinek van kockázata a csonttörésre, csontritkulásra, és szüksége az orvosi kezelésre – fogalmazott Takács István, a társaság elnöke.

A kampány másik nagy eredménye – folytatta a szakember –, hogy felhívta a figyelmet a csontritkulásra, amely nem kizárólag a médiamegjelenésből látszik, hanem abból is, hogy az ügynek egyre több támogatója van. Idén számos szakmai szervezet mellett a háziorvosok is csatlakoztak, ennek köszönhetően már a családorvosi rendelőkben is elvégezhető a FRAX-teszt, ami előre jelzi a csontritkulás kialakulását.

A csontritkulás az egyik legnagyobb népbetegségnek számít

ma Magyarországon. Körülbelül 800-900 ezren szenved benne, nagy részük azonban nem is tud róla, és legfeljebb 15-20 százalékuk áll bármilyen orvosi kezelés vagy gondozás alatt – ismertette Takács István, hozzátéve: idehaza az esetek nagyobbik részében a betegség akkor derül ki, amikor már a szövődménye megjelent, vagyis amikor bekövetkezett a csonttörés, emiatt szerinte nem kérdés, hogy jóval nagyobb társadalmi figyelmet kellene fordítani erre a betegségre.

Kockázata a nőknél a menopauza után, míg a férfiaknál nagyjából 10-15 évvel később, 65 éves kor fölött növekszik meg.

A betegségre utaló jelek azonban nagyon szegényesek. Figyelmeztető tünet lehet a magasság öt vagy annál több centiméteres csökkenése, minden egyéb szimptóma viszont a mindennapi életben sokáig nem tűnik fel – magyarázta a társaság elnöke. Ezért is dolgozták ki az orvosok a világszerte használt kérdőívet. Néhány kérdés alapján, amelyek leginkább a korábbi csonttörésekre, az életkorra, egyéni szokásokra és családi kórelőzményre vonatkoznak,

százalékosan meg lehet adni, hogy ki mekkora veszélyben van.

A Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaságnak az elnöke azonban kiemelte: a csontritkulás nem egy végzetes betegség, mert megfelelő kezeléssel a törési kockázatot legalább a felére lehet csökkenteni. Tehát ha valakinél kiderül a csontritkulás, akkor

van többfajta hatékony kezelés, amellyel valóban meg lehet előzni a nagyobb bajt.

Miután a legtöbb esetben genetikai oka van a betegség kialakulásának, emiatt az elkerülése nem lehetséges, az viszont már korántsem mindegy, hogy mikor jelentkeznek a tünetek. Így az egészséges életmód ebből a szempontból is rendkívül fontos, ahogyan a csontok megfelelő terhelése, így a mozgás, és a megfelelő étkezés, tehát nem lehet a szervezet tartósan kalcium- és D-vitaminhiányban.

Nyitókép: Pixabay.com