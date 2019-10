Tarlós István: szeret a Jóisten

Arra a kérdésre, hogy vállalne-e hivatalos vagy nem hivatalos tanácsadói munkát a miniszerelnök stábjában, az ex-főpolgármester úgy válaszolt, hogy jelen pillanatban nem tartozik a nyilvánosságra, de ha lesz végkifejlete, azt nem tartja titokban.

Szavaiból kiderült, örül, hogy véget ért a "minden oldalról ronda kampány", és úgy érzi, jól járt a jelenlegi helyzettel:

"Képzelje csak el ezt a közgyűlést, szemben a kormánnyal, és ha mégis én nyerek, akkor a fókuszban velem"

– utalt az ellenzéki többségű fővárosi testületre, majd hozzátette: "Hogy ilyen körülmények között nem én nyertem, erre azt tudom mondani, hogy szeret a Jóisten."

Mint ismert, Tarlós István a keddi napon közleményben jelentette be, hogy a Fidesz–KDNP listavezetéséből származó fővárosi képviselői mandátumát nem kívánja átvenni.

A legköszönő városvezető úgy gondolja, hogy a szavazópolgárok elsősorban nem az ő személyéről hozak döntést. Utódjával kapcsoaltban megjegyezte, bár nem hasonló személyiségek, eredendően nem utáljá egymást Karácsony Gergellyel. Szívesen el is mondja a véleményét neki, hogyha megkérdezi,

"fogadatlan prókátora" azoban senkinek nem kíván lenni,

szögezte le a lapnak nyilatkozva.

Az Infostart is beszámolt arról, Karácsony Gergely megválaszott főpolgármester az ATV-nek adott kedd esti, hosszabb lélegzetű interjújában, a többi között arról is beszélt, hogy szerinte bármikor felhívhatja majd Tarlós István, aki segíteni is fog neki.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd