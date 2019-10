Budapestet megnyerte az ellenzék, a vidék maradt a kormánypártoké

Este 11 óráig a települések többségétől megkapta a választási jegyzőkönyveket a Nemzeti Választási Iroda – közölte Pálffy Ilona. Az NVI elnöke hangsúlyozta: a nemzeti választási rendszer rendben működött, a leállás csak a külső, nyilvános oldalt, a valasztas.hu-t érintette.

Karácsony Gergely lett Budapest megválasztott főpolgármestere; vasárnap éjfélkor 97,73%-os feldolgozottságnál az ellenzék közös jelöltje 50,78%-kal vezetett Tarlós István előtt (44,93%). Puzsér Róbert ekkor 4,44%-on, Berki Krisztián 0,61%-on állt.

A Fővárosi Közgyűlés ellenzéki többségű lesz. A szavazatok 91,51%-os feldolgozottsága szerint a 33 képviselői helyből 18 jut a Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP ellenzéki csoportnak, 13 a Fidesz-KDNP-nek, és 2 független képviselő lesz. Részletek itt.

A fővárosi kerületek többségében ellenzéki polgármestert választottak, több meglepetést is hozott az önkormányzati választás Budapesten. A szavazatok 91,51%-ának feldolgozottságánál 14 ellenzéki, 2 független és 7 fideszes vezetésű kerület lesz. Olyan, korábban bevehetetlen kerületeket is elvitt az ellenzéki összefogás, mint a II. kerület, ahol az önkormányzatot eddig vezető Láng Zsolt kikapott Örsi Gergelytől, de az Óbudát 2006 óta irányító Bús Balázsnak is át kell adni a kerület vezetését kihívójának, Kiss Lászlónak. A Fidesz elbukta Újpestet is, kilenc év után veszített Wintermantel Zsolt, Déri Tibor lesz az új polgármester. Az I. kerületet rendkívül szoros küzdelemben végül Váradiné Naszályi Márta nyerte, alig egy százalékkal a kormánypárti Nagy Gábor Tamás előtt. Részletek itt, eredmények itt.

A 23 legnagyobb vidéki település közül 13-ban lesz kormánypárti a polgármester, tíz megyei jogú városban ellenzéki győzelem született a polgármester-választáson. Borkai Zsolt és Wittinghoff Tamás is polgármester maradhat. Miskolcon és Pécsen ellenzéki jelölt győzött (részletek itt). A megyei közgyűléseknél 19 megyéből 19-ben nyert a Fidesz-KDNP (eredmények itt). Az ötezer lakos feletti települések kategóriájában 147 Fidesz-KDNP-s polgármester lesz, ami a települések több mint felét jelenti.

Karácsony Gergely: új korszak kezdődik, új szellemiség kell

A megválasztott főpolgármester azt mondta a választás éjszakáján: "leckét adtunk demokráciából mindenkinek, létrejött az az ellenzéki egység, amit a választók vártak tőlünk." Megköszönte Tarlós István eddig végzett munkáját.

"Ez a győzelem azt jelenti, hogy Budapest zöld lesz és szabad, hogy Budapestet átvisszük a XX. századból a XXI. századból, mind a tíz körmünkkel ott tartjuk, ahová a történelem mindig is emelte, Európába" - folytatta. Úgy látja,

a leggyomorforgatóbb kampány volt ez.

Megköszönte mindenkinek, aki ebben a változásban részt vett, köszönetet mondott mindenkinek, aki az előválasztás után állt mellé.

Tarlós István: mindenki higgadjon majd le!

A távozó főpolgármester megköszönte mindenkinek, aki rá szavazott, megköszönte az egész "közösségnek",

megköszönte Budapestnek a 9, illetve 13 évet, Óbudának a 29 évet, "mert ez talán együtt még szebb volt".

"Mindenki higgadjon majd le. Országosan az eredmény szép, Budapesten meg majd el kell gondolkodni. Nincs mit mondani. Éjféltől Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere" - mondta.

MTI/Koszticsák Szilárd

Orbán Viktor: nyertem egy kiváló tanácsadót

A miniszterelnök készen áll a főváros új vezetésével való együttműködésre - ígérte a kormányfő a választás éjszakáján. "Budapest vesztett egy főpolgármestert, de én nyertem egy kiváló tanácsadót" - értékelt Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz eredményvárójában a Bálnában.

Mindenkinek gratulált, aki szavazott, aki elindult és nyert a választásokon.

"Nagy és nyílt politikai csata volt, olyan, amilyennek egy pártok közötti versenyre épülő demokráciában lennie kell"

- értékelt a miniszterelnök.

MTI/Koszticsák Szilárd

Azt tudja mondani "maguknak", a listás, 50 százalék fölötti eredményt most is hozni tudta a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt szövetsége.

Gratulált és köszönetet mondott Tarlós István főpolgármesteri munkájáért. "Nem fogjuk elfelejteni, hogy te rángattad ki, István, a fővárost a csőd közeléből, büszkék lehetünk a nemzet fővárosára" - tette hozzá.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton