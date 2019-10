Vannaki legszembeötlő változások, a legszembeötlőbb Budapesten látható, ahol az ellenzék egyértelműen fordítani tudott - ugyanankkor kettősség látható az országban, mert az is elég világos, hogy ha a listára leadott szavazatokat nézzük, egyértelműen a Fidesz nyerte a választást. Ezzel egy új helyzet is előállt - mondta Lánczi Tamás politikai elemző az InfoRádióban.

"Közel 20 éve nem volt olyan, hogy egy jobboldali kormányzatnak egy baloldali fővárossal kell együttműködnie.

Ez most a tanulás időszaka lesz"

- mondta az elemző, hozzátéve: meglátjuk, mit fog ez pontosan hozni.

A főváros és a kormányzat együttműködésének lehetőségeivel Lánczi Tamás azt mondta, hogy a legelső kérdés az, a főváros részéről ki is fogja meghatározni ezt a viszonyt - jelentette ki az elemző. Véleménye szerint a zuglói tapasztalatok azt mutatják, hogy azt a kerületet sem Karácsony Gergely irányította, hanem a mögötte álló, háttérben mozgó baloldali koalíció, amely marionettbábuként mozgatta őt. "Ha ez lesz a fővárosban, akkor legkevésbé Karácsony Gergelytől függ, hogy milyen lesz az együttműködés".

Az egész országot tekintve az ellenzéki összefogás azokon a településeken, ahol sikerült közös jelölteket állítani, ott részben működött, összeadódtak a szavazatok. Az viszont látható, hogy

a megyei jogú városokban az ellenzék részsikereket tudott elérni,

mert a több mint 20 megyei jogú város többségét a Fidesz meg tudta tartani.

Nem mindenhol ugyanúgy változott a politikai térkép

A választási eredmény is azt mutatta, hogy nagyon erős a Fidesz az országban, de a pártlistás eredmények alapján nagyjából fele-fele az ellenzék és a Fidesz támogatói tábora - ebből következett az az eredmény, amit láttunk - mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője. "Egyrészt az összefogó ellezék jobb eséllyel indult és az esélyt be tudta váltani, másrészt az utolsó hétben voltak olyan botrányok - elsősorban a győri polgármesterrel kapcsolatos eset -, amelyeknek hatása volt az országos eredményre. Harmadrészt a Fidesznek nem kell annyira elszontyolodnia, mert bár Budapesten fontos pozíciókat vesztett és a megyei jogú városokban is éppen hogy előnyben van, azonban

a megyei jogú városokon túli területeken - amit vidéki Magyarországnak is szokás hívni - még erősödni is tudott"

- mutatott rá az elemző. A Fidesz tehát továbbra is néppárt, miközben a vidéki hátországa erősödött, a városi és fővárosi hátországa kicsit gyengült - tette hozzá.

Emlékeztetett: a Fidesznek az előbb leírt vidéki Magyarországon bőven 50 százalék fölötti a részaránya (a Pest Megyei Közgyűlésben van csak 51 százaléka, míg Szabolcs-Szatmár-Beregben egyenesen 65 százaléka volt a kormánypártnak), addig a nagyobb városokban és a fővárosban 40 százalék körüli részeredménye van -

- itt kőkemény ellenfele van, kétpártrendszerben küzd egy egyesített ellenzékkel

- tette hozzá Mráz Ágoston Sámuel.

A szavazók döntését értékelve a Nézőpont Intézet vezetője elmondta: "különösen a fővárosban pártpreferencia szerinti szavazásra került sor, valószínűleg minden elemzőt, kutatót meglepett az eredmény. Azt az EP-választás óta tudtuk, hogy az aktív budapestieknek 42 százaléka volt kormánypárti, a többiek ellenzéki preferenciákkal rendelkeztek, de hogy ennyire átrendeződik Budapest politikai térképe, arra senki sem számított".

A korábbi előrejelzéseiket értékelve megemlítette még, hogy aktívabbak voltak a budapestiek a várnál, és Puzsér Róbert, valamint Berki Krisztián egyáltalán nem szólt bele a végeredménybe.

"Végülis azok, akik nem árulták el a preferenciájukat, azok az ellenzéki jelöltekkel szimpatizáltak,

és pártpreferenciájuk szerinti szavazatot adtak le".

Nyitókép: MTI/Vajda János