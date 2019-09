Mráz Ágoston Sámuel: itt egy őszintén beszélő Karácsony Gergelyt ismertünk meg

Az elemző szerint nyilván számít, hogy hol és mikor készült ez a felvétel, minden részlet érdekes érdekes lesz, és a kampány hátralévő két hetében valószínűleg ez lesz a kulcstéma. Politikai szempontból azonban mégsem ezek a részletek a fontosak, hanem az elhangzott kijelentések, mert ehhez kell viszonyítania a jövőjét Karácsony Gergelynek, el kell döntenie, hogy ezek után a Magyar Szocialista Párttal vagy éppen a Demokratikus Koalícióval tudja-e folytatni az összefogást, illetve

ezeknek a pártoknak el kell dönteniük, hogy kiállnak-e Karácsony Gergely mellett.

A botrányok dinamikája

Mrát Ágoston Sámuel emlékeztetett arra, hogy az ügy kipattanása utáni első órák a megerősítésről szóltak ugyan, de mint mondta, a botrányoknak a hagyományos dinamikája úgy néz ki, hogy egy idő után megjelennek a repedések,

a kritikus hangok megszólalnak, amikor azt látják, hogy a botrány népszerűségvesztéssel és a politikai vereség esélyével kecsegtet,

akkor meg fognak jelenni azok, akik azt mondják, hogy ők mindenben mégsem tudnak azonosulni az elhangzottakkal.

Magyarázat után kiált az, amit hallani lehet a felvételen

Arra a kérdésre, hogy melyik jelöltre nézve milyen következményei lehetnek a most napvilágra került felvételnek, Mráz Ágoston Sámuel példaként említette Gy. Németh Erzsébetet. Mint mondta, a hangfelvételen elhangzik, hogy a DK polgármesterjelöltje, korábbi baloldali főpolgármester-jelölt úgysem fog győzni. Az elemző szerint

meg kell magyaráznia Karácsony Gergelynek, hogy miért kampányol mégis egy szerinte esélytelen jelölt mellett.

Meg kell magyaráznia azt is, hogy mit is gondol valójában az MSZP zuglói elnökéről, Tóth Csaba országgyűlési képviselőről és az MSZP illetve az összefogás zuglói polgármester-jelöltjéről, Horváth Csabáról. Van-e a kapcsolatukban feszültség, történt-e fenyegetés.

Az elemző hangsúlyozta, nem tudjuk, mi a teljes igazság, valóban lehet megvágott a felvétel, de ettől még magyarázat után kiált az, amit hallani lehet, nem lehet azzal elintézni, hogy ez nem is így volt, és valójában kedvelik egymás a felek.

Jól lehet látni, hogy

itt egy őszintén beszélő Karácsony Gergelyt ismertünk meg,

olyan helyzet alakult ki, hogy megbízott a beszélgetőtársában és ezért elmondta paraván mögött azt, mit a nyilvánosság előtt nem szokott elmondani, és ami ellentétes a nyilvánosság előtt képviselt álláspontjával. Ez a feszültség az elemző szerint nem maradhat így,

a következő két hétben, további adok-kapok következik.

Mráz Ágoston Sámuel arra hívta fel a figyelmet, hogy Gyurcsány Ferenc Kálmán Olga második helyezése óta ugyan mondott már néhány mérsékelten kedves mondatot Karácsony Gergelyről, de mintha nem lenne olyan nagyon elkötelezett támogatója a politikusnak.

Feltételezhető az, hogy Karácsony Gergelyben a baloldalon a saját alternatíváját látja Gyurcsány Ferenc

- vélekedett a Nézőpont Csoport vezetője.

Szerinte, ha Karácsony Gergely nyerne a főpolgármester-választáson, az Gyurcsány Ferenc további karrierjére és további befolyásának esélyeire árnyékot vetne.

Az elemző lát némi párhuzamot a májusban, az európai parlamenti választások előtt nem sokkal kirobbant Strache-botránnyal, hiszen mindkét politikusnak a bizalmába férkőztek, olyan mondatokat csaltak ki belőlük, amit utólag talán ők maguk is megbántak. Az elemző hozzátette,

láthatóan a politikában elterjedt eszközzé vált a titkos hangfelvétel-készítés.

Mráz Ágoston Sámuel szerint ugyanakkor van párhuzam az őszödi beszéddel is, hiszen Gyurcsány Ferenc is a saját párttársai előtt beszélt, közülük szivárogtathatott ki valaki, és itt is ilyesmi lehetett, olyan emberek, akikben megbízott Karácsony Gergely, elárulták őt.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila