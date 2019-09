Feljelentést tesz Karácsony Gergely a kiszivárgott hangfelvétel miatt

Karácsony Gergely feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen, miután kiszivárgott egy hangfelvétel, amelyen MSZP-s és DK-s politikusokat minősít, fenyegetéseket és lopást is említ, valamint az ellenzéki együttműködés résztvevőivel vívott csatákról beszél.

Az ellenzéki főpolgármester-jelölt egy csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatón azt állította, hogy

a felvétel "nyilvánvalóan törvénytelen eszközökkel" készült és manipulált.

A Fidesz annyira fél az ellenzéki egységtől és annyira félti a hatalmát, hogy már titkosszolgálati eszközöket is bevet - állította a politikus. Bármivel próbálkoznak is, őt nem lehet megfélemlíteni és az ellenzéki pártok egységét sem tudják megingatni - jelentette ki. Úgy fogalmazott, hogy a hangfelvételen semmi olyan nem hangzik el, amiről más összefüggésben már ne beszélt volna nyilvánosan.

Mint arról az Infostart beszámolt, a hangfelvétel a YouTube-ra került fel, majd onnan törölték, de azóta több helyen is elérhető.

Karácsony Gergely saját Facebook-oldalán azt írta a történtekről, hogy újabb szintet lépett a fideszes kampány, és a hangfelvételen nem hangzik el semmi érdemi, amiről ne beszélt volna korábban a nyilvánosság előtt is.

Az ügy szóba került a Kormányinfón is, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter úgy fogalmazott, hogy Karácsony Gergely magyarázkodása szánalmas, még a felvételnél is szánalmasabb". Hozzátette, szerinte maffiaviszonyokra emlékeztető állapotok vannak a baloldalon, ennek Karácsony Gergely is részese, ugyanakkor Szolidáris vele abban a tekintetben, hogy megfenyegették a szocialisták.

