Így magyarázza Karácsony Gergely a kiszivárgott felvételt

Karácsony Gergely szerint a nyilvánosságra került hangfelvétel

manipulált, és törvénytelenül készült, ezért feljelentést tesz.

Az ellenzéki pártok főpolgármester-jelöltje hangsúlyozta, nem tudják megfélemlíteni és megtörni az összefogást.

"Megjelent egy hangfelvétel, amely nyilvánvalóan törvénytelen eszközökkel készült. És nyilvánvaló, hogy ez a hangfelvétel manipulált, hiszen a beszélgetőtársam hangját, akit én egyébként éppen ezért nem tudok azonosítani, illetve a folyó szöveg fontos részeit, feltehetően fontos részeit, a fideszes sztoriba kevésbé illeszkedő részeket kivágták.

Egy újabb szint a kampányban. A Fidesz annyira fél az ellenzéki egységtől, és annyira fél attól, hogy elveszíti a hatalmát, hogy most már titkosszolgálati eszközöket is bevet.

- mondta Karácsony Gergely. "Bármivel próbálkoznak, engem nem tudnak megfélemlíteni, és az egységet, amely az ellenzéki pártok szoros szövetsége, nem fogják tudni ezzel sem megosztani."

Karácsony Gergely elmondta, korábban is beszélt már arról, hogy próbálták megzsarolni. "Engem már próbáltak gazdasági szereplők megzsarolni. Nyíltan beszéltem erről többször is, és azt is elmondtam egyébként, hogy nem politikusok tették ezt, hanem gazdasági szereplők voltak.

Kidobtam őket, mint macskát szarni, nagyjából ezt üzenem azoknak, akik megpróbálnak megfélemlíteni.

Az sem kizárható, hogy üzleti szereplők voltak, akik jó kapcsolatban vannak a Fidesszel. Tehát, amikor arról beszélek, hogy a Fidesznek az érdeke, és a Fidesz bír olyan lehetőségekkel, hogy utánam paparazzo fotósokat és puskamikrofonos fiatalokat küldjön, hiszen ez megtörtént néhány nappal ezelőtt, ezért azt gondolom, hogy ezt a felvételt, erős a gyanú, hogy ezt a Fidesz csinálta – mondta. – Nyilván bizonyítani nem tudom, éppen ezért tettem feljelentést, hogy azok a típusú megfélemlítő, zsaroló fellépések, amelyeket polgármesterként tapasztaltam, nem politikus társamtól, és főleg nem Tóth Csabától, zuglói képviselőtől jött az ilyen típusú fenyegetőzés."

A Strache-botrány



Bő egy héttel az európai parlamenti választások előtt a Spiegel és a Süddeutsche Zeitung közzétett egy kompromittáló videofelvételt, amely szerint Heinz-Christian Strache, a kormánykoalícióban részt vevő Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke a spanyolországi Ibiza szigetén a 2017-es választási kampányhoz nyújtandó támogatásért cserébe állami megbízások elnyerését helyezte kilátásba egy ausztriai befektetésre készülő, magát dúsgazdagnak valló nőnek. A találkozón jelen volt Johann Gudenus, az FPÖ frakcióvezetője is.



Strache a botrány kirobbanásakor egy olyan titkosszolgálati akció áldozataként tüntette fel magát, amelyet szándékosan az európai parlamenti választásokra időzítettek, hogy "felrobbantsák" az osztrák kormánykoalíciót. A nyilvánosságra került videofelvételről a politikus azt mondta, hogy abban tudatosan kiválasztott részeket manipulatív módon vágtak össze. Erről az ügyről A Karácsony Gergely-ügy mutat némi hasonlóságot a májusi, ausztriai Strache-botrányhoz, amelybe belebukott az osztrák kormány, és előrehozott választásokat kellett tartani nyugati szomszédunknál.Bő egy héttel az európai parlamenti választások előtt a Spiegel és a Süddeutsche Zeitung közzétett egy kompromittáló videofelvételt, amely szerint Heinz-Christian Strache, a kormánykoalícióban részt vevő Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke a spanyolországi Ibiza szigetén a 2017-es választási kampányhoz nyújtandó támogatásért cserébe állami megbízások elnyerését helyezte kilátásba egy ausztriai befektetésre készülő, magát dúsgazdagnak valló nőnek. A találkozón jelen volt Johann Gudenus, az FPÖ frakcióvezetője is.Strache a botrány kirobbanásakor egy olyan titkosszolgálati akció áldozataként tüntette fel magát, amelyet szándékosan az európai parlamenti választásokra időzítettek, hogy "felrobbantsák" az osztrák kormánykoalíciót. A nyilvánosságra került videofelvételről a politikus azt mondta, hogy abban tudatosan kiválasztott részeket manipulatív módon vágtak össze. Erről az ügyről ITT olvashat bővebben.

A főpolgármester-jelölt kitért arra is, hogy a szerinte manipulált felvétellel ellentétben a XVII. kerületben Gy. Németh Erzsébetet, a XIV. kerületben pedig Horváth Csabát egyaránt esélyesnek tartja arra, hogy elnyerje a polgármesteri címet.

"Ebben az ügyben azt gondolom, hogy tévedtem.

Az a kampány, amit a XVII. kerületben Gy. Németh Erzsébet folytat, az jó esélyt ad arra, hogy még abban az egyébként, és nyilván erre utalt a mondatom, Budapesten az ellenzék számára az egyik legnehezebb terepnek számító XVII. kerületben is, azt gondolom, hogy reális esélye van annak, hogy változás legyen. Nagyon drukkolok Gy. Németh Erzsébetnek, és azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban végzett ottani munkájuk jó alapot ad arra, hogy még ebben a nagyon nehezen nyerhető kerületben is változás legyen – fogalmazott, hozzátéve: – És pont arról beszéltem, hogy Horváth Csaba garancia arra, hogy az új kerület korrupciómentesen működjön, és ezért, többek között ezért is támogatom az ő polgármesterjelöltségét Zuglóban."

Karácsony Gergely hangsúlyozta azt is, hogy a hangfelvétel nyilvánosságra kerülése csak

megerősíti őt a főpolgármesteri címért folytatott küzdelemben, az ellenzéki összefogás tagjaival pedig továbbra is jó a kapcsolata.

"Minden egyes támadás eddig minket erősített, személy szerint engem is, a hitemet abban, hogy végig kell küzdenem ezt a kampányt annak érdekében, hogy visszaszerezzük közösen Budapestet. És erősíti a szövetségünket is, amely nemcsak egyszerűen az ellenzéki pártok szövetsége, hanem sok-sok változást akaró polgár szövetsége."

Az Origo elérte Tóth Csabát, az MSZP Zuglóban megválasztott országgyűlési képviselőjét, aki Karácsony Gergely szerint megfenyegette őt. A hírportál idézi Tóth Csabát, aki szerint az ellenzéki pártok együttműködésére semmilyen negatív hatással nem lesz a kikerült felvétel, ő maga pedig nem kíván tovább foglalkozni az üggyel.

Az MSZP egykori vezetője, Lendvai Ildikó szintén az Origónak azt mondta, szerinte nincs oka Karácsony Gergelynek a visszalépésre, mivel a felvétel több részletből van összevágva. A politikus szerint lehetnek még ilyen felvételek, úgy fogalmaz

"előre megjósolom magának, hogy a választási kampány hátralévő részében még legalább 100 ehhez hasonló felvétel fog napvilágot látni."

Karácsony Gergely

megerősítette, hogy a hangfelvételen valóban az ő hangja hallható, de azt nem tudta megmondani, hogy kivel folytatott magánbeszélgetést.

Az ellenzéki politikus a szocialisták zuglói alapszervezetének megromlott viszonyáról, és más ellenzéki polgármesterek esélyeiről is beszélt.

Az ügy szóba került a Kormányinfón is, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter úgy fogalmazott, hogy Karácsony Gergely magyarázkodása szánalmas, még a felvételnél is szánalmasabb". Hozzátette, szerinte maffiaviszonyokra emlékeztető állapotok vannak a baloldalon, ennek Karácsony Gergely is részese, ugyanakkor Szolidáris vele abban a tekintetben, hogy megfenyegették a szocialisták.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán