Október 13.: ebben az öt városban éles versenyre számíthat a Fidesz-KDNP

A fővárosban Tarlós István újabb győzelme és kormánypárti többségű közgyűlés létrejötte progosztizálható - mondta az InfoRádióban Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

"A budapesti kerületek többsége nagy valószínűséggel kormánypárti színezetű lesz. Ugye 2014-ben hat olyan fővárosi kerület volt, ahol az ellenzék tudott győzedelmeskedni, ebből két kerületben a mostani polgármester vagy átállt a kormánypártokhoz, vagy az általa jelölt új politikus szintén a kormánypártok támogatásával indul, ez a XX., illetve a XXIII. kerület. Ebből kiindulva az ellenzék mínusz két kerületről indul 2014-hez képest" - ecsetelte Deák Dániel.

Szerinte hét budapesti kerület számít billegőnek, ha ezen kerületeknek több mint a felét el is viszi az ellenzék, akkor is meglesz a kormánypárti többség a Fővárosi Közgyűlésben, Tarlós István pedig a közvélemény-kutatások szerint vezet Karácsony Gergellyel szemben a főpolgármesteri székért folyó harcban.

A kormányoldal a legtöbb megyei jogú városban is egyértelműen jobb pozícióból vág neki a megmérettetésnek, sokat számít ugyanis, hogy a huszonhárom megyei jogú város közül csupán Szegeden, Salgótarjánban és Hódmezővásárhelyen indul regnáló ellenzéki polgármester - tette hozzá az elemző.

"Hódmezővásárhely az, ahol a legnagyobb esély van arra, hogy fordítsanak a kormánypártok. Emellett érdemes lesz majd még figyelni Egerre, Dunaújvárosra, illetve Pécsre, Szombathelyre,

de összességében itt is elmondható, hogy a megyei jogú városok túlnyomó többségében nagy valószínűséggel az aktuális kormánypárti polgármesterek újrázni fognak. Emellett a közgyűlésekben is többségben lesznek a kormánypárti politikusok."

A XXI. Század Intézet felmérése szerint a tízezer fő alatti településeken a korábbi választásokhoz hasonlóan várhatóan most is nagyarányú győzelmet arat a Fidesz-KDNP, és akár az itt leadott szavazatok több mint felét is megszerezheti.

Nyitókép: Lezárt szavazóurna a debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskolában kialakított szavazókörben az európai parlamenti (EP) választáson 2019. május 26-án. MTI/Czeglédi Zsolt