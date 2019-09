Emmi: példátlan volumenű oktatási intézményfejlesztés valósul meg

Összesen 800 helyszínen valósul meg a 2014-ben elindult Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program, 276 milliárd forint értékben – emlékeztetett Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere budapesti sajtótájékoztatóján.

"158 beruházás folyamatban van, ebből 51 uszoda, 47 tornaterem, 47 fejlesztett tanterem, 15 új iskola és egy új óvoda valósul meg. Ebből a programból 66 beruházás befejeződött, 66 milliárd forint értékben" – ismertette.

A Modern Városok Programban 6 városban, 19 oktatási intézményt fejleszt vagy bővít a kormány,

51 és fél milliárd forintért. Debrecenben, Tatabányán és Érden már át is adtak elkészült intézményeket – tette hozzá a tárcavezető. Emellett folyamatosak a fejlesztések az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében is, mondta Kásler Miklós.

"126 milliárd forint értékben, 615 intézmény fejlesztése történik meg. 437 intézményben 30 milliárd forint összértékben oktatási eszközöket, tanteremfelújítást, nyílászárócserét, tehát infrastrukturális fejlesztéseket hajtottunk végre. 399 intézményben a projektet sikerült befejezni – emelte ki. – 108 tankerületben az esélyegyenlőség megteremtése érdekében történnek beruházások."

A Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programban 74 iskolát tesznek energiatakarékosabbá.

Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy

ez az elmúlt évtizedek legnagyobb volumenű beruházási csomagja.

"Minden nyári szünet végén nagy izgalom, hogy befejeződnek-e ezek a beruházások a tanévkezdésre. Most is számos esetben voltak ezzel kapcsolatos kérdések augusztus végén. Örömmel jelenthetjük azt, hogy ami olyan beruházás volt, hogy a tanévkezdést érintette, ezek mindenhol lezárultak. A tanévet mindenhol megkezdtük a múlt héten. Természetesen vannak olyan beruházások is, amelyek elve vagy a közbeszerzési fázisban vannak, vagy pedig, adott esetben a jövő vagy azutáni évben tervezett az átadásuk" – ismertette.

Maruzsa Zoltán szerint a fejlesztések is mutatják, hogy a kormány az iskolák megújításáért dolgozik, amely fontos része a hatékony köznevelésnek.

Nyitókép: MTI Fotó: Varga György