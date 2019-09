A magyar nemzeti össztermék negyedét a digitális gazdaság állítja elő, jelentette ki a kormányfő - a nap hírei

Magyarország már hozzálátott ahhoz, hogy a digitalizálódó világgazdaság egyik sikertörténete legyen - jelentette ki Orbán Viktor kormányfő a Nemzetközi Távközlési Egyesület konferenciájának megnyitóján. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter elmondta: a teljes magyar GDP több mint 20 százaléka származik a digitális iparból, és a szektor 400 ezer embert foglalkoztat. Hou-lin Csao, az ITU főtitkára a gazdasági fejlődéshez nélkülözhetetlen technológiai fejlődésről beszélt. A 193 tagállamot tömörítő Nemzetközi Távközlési Egyesület az ENSZ legfontosabb infokommunikációs területen működő intézménye.

Vizsgálja egy esetleges budapesti képviselet megnyitását a Kínai Kereskedelmi és Iparfejlesztési Bank. A pénzintézet elnöke a magyar pénzügyminiszterrel folytatott budapesti megbeszélésén úgy vélte: a bank jelenléte megkönnyítené a magyar-kínai tranzakciókat, valamint az Egy övezet egy út kezdeményezés beruházásainak támogatását. Varga Mihály szerint a képviselet megnyitásával tovább erősödhet a magyar-kínai pénzügyi együttműködés és Magyarország regionális pénzügyi központ szerepe.

Kisorsolták a főpolgármester-jelöltek szavazólapi sorrendjét a Fővárosi Választási Bizottságon, eszerint a lapon várhatóan öt jelölt neve szerepel majd. A www.budapest.hu oldalon közzétett határozat szerint az október 13-ai voksoláson a főpolgármester-jelöltek a következő sorrendben szerepelnek majd a szavazólapon: 1. Tarlós István, 2. Berki Krisztián, 3. Thürmer Gyula, 4., Puzsér Róbert, 5. Karácsony Gergely. A főpolgármester-jelöltek 16 óráig adhatták le összegyűjtött ajánlásaikat. Közben Facebook-bejegyzésében vitára hívta Karácsony Gergely Tarlós Istvánt.

Továbbra is bizakodásra adnak okot az Európai Bizottság megválasztott elnökének elmúlt időszakban tett kijelentései - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely az InfoRádió Aréna című műsorában közölte: Ursula von der Leyen az elhangzottak alapján érzékeli a keleti- nyugati megosztottságot és egységesebb közösség megteremtésére törekszik. A biztosjelöltek névsorának hétfői nyilvánosságra hozatalára utalva arra is felhívta a figyelmet: a lista megerősítette, hogy a magyar jelölt Trócsányi László, de a feladatok tervezett elosztásának ismertetésére keddig várni kell.

Több mint 500 helyre riasztották a tűzoltókat a délutáni vihar után Csongrád megyében - mondta el az Inforádióban a megyei katasztrófavédelem szóvivője. Negyvenezer ügyfélnél okozott áramszünetet a Dél-Alföldön, kétharmaduknál estére helyreállt a szolgáltatás. Molnár Krisztina azt mondta: az erős szél háztetőket is megrongált. Szólt arról is, hogy a legnagyobb károk Szegeden keletkeztek, ahol egy kislány is megsérült a viharban. A széllökések leszakították a Szegedi Nemzeti Színház tetejét, emiatt az épületet eláztatta az eső. Villám csapott az egyetem jogi karának épületébe.

A bolgár Krisztalina Georgieva az egyetlen jelölt a Nemzetközi Valutaalap élére - közölte az IMF ügyvezető igazgatósága. A jelöltállítás szeptember 6-án zárult le. Krisztalina Georgievát az Európai Unió jelölte, és bár nem kapott egységes támogatást, de a szavazatok 56 százalékát megszerezte. Krisztalina Georgieva jelenleg a Világbank vezérigazgatója. Az IMF élén szeptember 12-ig álló Christine Lagarde azért mondott le, mert az Európai Központi Bank elnöki posztjára jelölték.

Távozik tisztségéből legkésőbb október végén John Bercow, a brit parlament alsóházának elnöke. Döntését bejelentő alsóházi felszólalásában a politikus kijelentette: meggyőződése szerint az okozza a legkisebb felfordulást és az a legdemokratikusabb, ha az októberi utolsó vitanap után távozik.