Egy kissé keserves lesz az októberi választás – íme az újabb részletek

Az október 13-i egy nagyon bonyolult választás lesz, amelyen önkormányzati képviselőtestületi tagokra, megyei képviselőtestületi tagokra, polgármesterre, Budapesten pedig főpolgármesterre is szavazhatunk, ahogyan helyi, megyei és országos nemzetiségi testületek tagjaira is, ismertette Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke, hozzátéve, hogy

a nemzetiségi választópolgárok számára ezúttal nem lesz külön kijelölt szavazókör, ezért azok a választópolgárok, akik nemzetiségiként regisztráltak, nem három szavazólapot fognak kapni, hanem adott esetben akár hatot is.

További bonyolultságot fog jelenteni, hogy a polgármesterjelöltek esetében egy szavazata van a választópolgárnak, ahogyan az egyéni választókerületi képviselőjelöltek esetében is. De egy 10 ezer alatti lakosú településen, amikor a képviselőtestületi tagokra adjuk le a voksunkat, ott annyi szavazata van a választónak, ahány testületi tagot választhat. Ehhez hasonló a nemzetiségi helyi képviselőtestületi választás is, csak ott 3 vagy 5 szavazata lesz.

De mindenféle szavazólapon fel lesz tüntetve, hogy hogyan szavazhat, illetve hány szavazata van

a választópolgárnak, de ez rendesen megnehezíti a voksolók dolgát – emelte ki Pálffy Ilona.

A választó a szavazókörben az érvényes személyigazolványa és lakcímigazoló kártyája, vagy egyéb érvényes fényképes igazolványa felmutatása, majd az önkormányzati választási névjegyzék aláírása után kapja meg a szavazólapját. "Tehát kap egy polgármesterjelöltre vonatkozó szavazólapot, egy önkormányzati testületre és egy megyei testületre vonatkozó szavazólapot" – sorolta a választási iroda elnöke. Amennyiben nemzetiségiként regisztrált, akkor pedig a nemzetiségi névjegyzék aláírását követően juthat hozzá a szavazólapokhoz. Utóbbiak esetében azért is bonyolult a helyzet, jegyezte meg Pálffy Ilona, hogy miután 13 nemzetiség van,

előfordulhat olyan szavazókör, ahol 13 nemzetiségi névjegyzék fog szerepelni,

és arra is figyelni kell, hogy például rhx lengyel nemzetiségiként regisztrált választó mondjuk ne német szavazólapot kapjon. A nemzetiségi szavazólapok, könnyítés végett, zöld színűek lesznek, amelyeket zöld borítékba kell majd belerakni, és le is kell őket ragasztani, míg a fehér szavazólapokat még borítékba sem kötelező belerakni.

A nem leragasztott zöld borítékok esetében a szavazat érvénytelenné válik

– húzta alá ki a vezető.

A Nemzeti Választási Iroda számít sorok kialakulására a szavazókörökben, hiszen a nemzetiségi választók esetében a 6 szavazólap kitöltése 6-szor több idő, mint például az uniós választások alkalmával az 1 szavazólap kitöltése volt, továbbá az, hogyha a nemzetiségi választópolgár például először leszavaz az önkormányzati (fehér) szavazólapokkal, majd utána külön a nemzetiségi (zöld) szavazólapokkal ismét visszamegy a fülkébe azokat kitölteni, az is a voksoló megduplázódását jelenti, hívta föl a figyelmet a NVI elnöke. Bár az előbbiek miatt lassabb lehet a választás menete, Pálffy Ilona reméli, hogy nagyobb fennakadások nem lesznek. Mindazonáltal elképzelhetőnek tartja, hogy

lesznek olyan szavazókörök, amelyek 19 órakor nem fognak tudni bezárni.

Miután az átjelentkezési szabályok most egészen mások, mint a korábbi országgyűlési választások alkalmával, így az abból fakadó problémák biztosan nem fognak megismétlődni – szögezte le az elnök –, azokban a szavazókörökben sem, ahol 11 ezer választópolgár volt, és még a választás zárásakor is sorban állt több ezer választópolgár, tette hozzá. Ugyanis egyedül oda jelentkezhetünk át, ahová a tartózkodási helyünk van, szavazni pedig az ottani polgármesterre és képviselőtestületi tagokra lehetséges.

Az informatikai rendszer is felkészült a választásra – mondta kérdésre válaszolva Pálffy Ilona, folyamatosan próbálják, és lesz két nagyobb teszt is választásokat megelőz tíz napban is. A megyei jogú városok esetében már a választás estéjén tudhatók lesznek az eredmények, különösen a polgármesterekre vonatkozóan, ígérte az választási iroda elnöke, aki a főváros tekintetében már nem mert jóslatokba bocsátkozni, miután ott a kerületi és a főpolgármesteri szavazólapok összeszámolása dupla munkát fog jelenteni. "Az egyiket biztosan meg fogjuk tudni mondani már aznap, a másik, hogy átcsúszik-e következő napra, nem tudom megmondani" – tette hozzá.

Nyitókép: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd