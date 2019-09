Nagy változásokat jelentett be a BKK

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közlése szerint hétfőtől a tanítási időszakban érvényes menetrend szerint indulnak a járatok, ami a legtöbb vonalon a tanszüneti menetrendnél lényegesen gyakoribb járatindulást jelent. A nagyobb forgalom miatt a gépjárművel közlekedőknek és a BKK járatait választóknak egyaránt hosszabb utazási időre kell számítaniuk - hívta fel a figyelmet a közlekedési társaság.

Közölték azt is, hogy folytatódik az 3-as metró déli szakaszának felújítása, és a tanév kezdetétől a legforgalmasabb időszakokban átlagosan 45 másodpercenként indulnak az M3-as és az M3E pótlóbuszok.

A Határ úttól induló M3E pótlóbusz a reggeli időszakban a Nagyvárad tér felé – a csúcsidei eljutást meggyorsítva – továbbra is a Népliget megállóhely érintése nélkül, az Üllői úti felüljárón át közlekedik, ugyanakkor a kényelmesebb eljutás érdekében már hétköznap délután is jár a Határ út felé, ekkor viszont az M3 pótlóbuszhoz hasonlóan megáll a Népligetnél is.

Vége a körúti átszállásnak

Hétfőtől a nagykörúti villamosok közlekedése is visszaáll az eredeti rendbe: a szerelvények a két hónapon keresztül zajló pályafelújítás után teljes vonalukon járnak. A nyári iskolai szünetben a BKV a Széna tér és a Margit utca, valamint a Práter utca és a Goldmann György tér között, összesen több mint két kilométernyi szakaszon újította fel idén a villamospályát.

A nagykörúti villamosvonal idei nyári felújításban érintett részein többségében 2010 előtt – van, ahol közel 20 éve – végeztek utoljára nagyfelújítást, ezért idén nyáron a korábbinál korszerűbb, könnyebben karbantartható vágányokra cserélték a nagy terhelésű járművek sűrű követése miatt elhasználódott sínpályát. Ennek köszönhetően a jövőben szükséges beavatkozások gyorsabban elvégezhetők lesznek. A Margit körút Széna tér és Margit utca közötti szakaszán több mint 800 méter hosszon építették át szakaszosan mindkét villamosvágányt, a Práter utca és a Goldmann György tér között pedig mintegy 1000 méteren cserélték a kétvágányú villamos vasúti pályát, a kitérőket, továbbá a Petőfi hídon 500 méter hosszon cserélték ki a síneket és a dilatációs szerkezeteket is. Kisebb, villamos- és utasforgalmat nem zavaró utómunkák még várhatók szeptember hónapban.

Átadják a megújult belvárosi József nádor teret Hétfőtől a BKK járművei és a behajtási engedéllyel rendelkezők részére ismét átjárhatóvá válik a megújult, belvárosi József nádor tér, illetve használható lesz a József Attila utcán kialakított autóbuszmegálló is.



A 15-ös és a 115-ös autóbusz, valamint a CITY trolibusz a Boráros tér illetve a Fővám tér felé ismét megáll a Dorottya utca (Vörösmarty tér M) megállóhelyen, a Wekerle Sándor utcában a Dorottya utcánál, de a Széchenyi téri és Vígadó téri megállókat a továbbiakban nem érintik.



A Deák Ferenc tér felé tartó 16-os, 16B, 105-ös, 916-os és 990-es autóbuszok József nádor tér megállóhelyét pedig visszahelyezik eredeti helyére, a Nádor utcához.

