Újra van víz a kedvelt magyar tóban, fürdeni is lehet - és ez még nem minden

A közkedvelt úti célnak számító Vadása-tóban már 2017 augusztusától tilos volt fürdeni, mert elszaporodott a kékalga, és ha ez még nem lett volna elég, akkor egy 2018 júniusi hatalmas esőzés is sújtotta a térséget. Az özönvíz alámosta a tónál a gátat, tönkretette a zsilipet - ídézte fel a Sokszínű Vidék.

Idén februárban lecsapolták a tavat, és részben önerőből, részben egy nagyobb állami támogatásból közel nyolcezer köbméter iszapot távolítottak el a tó fenekéről, helyreállították a gátat, majd az árapasztó műtárgyakat is rendbe tették, végül ismét víz került a tóba és halakat is telepítettek. (Egyelőre pontyot, de később más halak is lesznek - ígérik a kedvelt horgászterület tulajdonosai.)

A víz minősége kiváló, a tó megkapta a szükséges engedélyt az üzemeltetésre és a fürdőzésre is, és beindult a strandszezon.

A tó körül három forrás is található, amelyek nemsokára fedést kapnak - tudta meg még a portál, amely beszámolt arról is, hogy a tó gátjánál - még tavaly - egy eddig ismeretlen lápterületre bukkantak az Őrségi Nemzeti Park munkatársai. Mint kiderült, különleges jégkorszaki tőzegpáfrány-kolónia él itt, viszonylag nagy számban. Nagyon ritka növényről van szó, amelynek él néhány egyede máshol is, ekkora állományról azonban nem tudnak Magyarországon.

A területet azóta védetté nyilvánították, és a gáttól egy túraútvonalat is kialakítottak, ahonnan meg lehet nézni ezt a különleges páfránykolóniát.

Nyitókép: www.vadasa.hu