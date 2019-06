Hajóbaleset: drámai részleteket árult el egy magyar búvár egy koreai lapnak

A dél-koreai News1-nek adott interjút Budapesten a dunai hajóbalesetben elsüllyedt hableány mentésén merülésvezetőként dolgozó magyar búvár. Szél Norbert, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság búvárszolgálatának tagja arról beszélt a Duna partján adott interjúban, hogy mindvégig részt vett a mentésben, és a hajó kiemelésekor, június 11-én az egyike volt azoknak a búvároknak, akik az utolsó négy áldozatot megtalálták az összeroncsolódott hajótestben.

Köztük volt a hajó magyar kapitánya, rajta kívül egy középkorú, valamint egy idősebb nő és egy hatéves kislány holttestét hozták a felszínre. A magyar búvár azt mondta, a mentőakció legfájdalmasabb pillanata volt a gyermek és, mint kiderült, a nagyanyja kiemelése.

"Megrázó volt, amikor felfedeztük őket a víz alatt a hajó belsejében, mert még akkor is, amikor felhoztuk őket a víz felszínére,

a nagymama holtában úgy ölelte az unokáját, hogy együtt kellett őket kiemelni a roncsból"

- mondta a lapnak Szél Norbert, és hozzátette, az ütközésnél annyi berendezési tárgy - például egy asztal és egy hűtőszekrény - mozdult el az ütközésnél a hajótérben, hogy a nagymama így próbálhatta óvni a gyermeket.

"Láttam, ahogy négy koreai búvár tisztelgett a holttestek előtt.

Én annyira fáradt voltam, hogy megpróbáltam nem áldozni energiát az érzelmeimre"

- mondta a 15 éve szolgáló búvár arra, hogy miként lehetett átélni ezt a fájdalmas pillanatot.

Az már korábban kiderült, hogy a 33 tagú dél-koreai turistacsoportban volt egy család: egy anya a gyermekével és a szüleivel. Az utazást ajándékba kapták a nagyszülők, amiért rendszeresen vigyáztak a kislányra, amíg az anyuka - aki szintén a baleset áldozata lett - és az apuka - aki a munkája miatt nem tarthatott a családdal - dolgozott.

Három embert még keresnek

A 33 dél-koreai turistával, illetve idegenvezetővel és 2 fős magyar személyzettel a Viking Sigynel történt ütközést követően elsüllyedt Hableány sétahajó balesetét heten túlélték - mind dél-koreaiak -, 25 áldozat holttestét már megtalálták a Dunában - köztük egy gyermekét -, három személyt pedig egyelőre eltűntként tartanak nyilván.

A Hableányt kedden hozták felszínre a Dunából a Margit hídnál, majd Csepelre szállították, rendőrségi szemlét tartottak rajta (ami után kiderült az is, hogyan pörgette meg a szállodahajó a Hableányt), majd fekete ponyvával letakarva Újpestre szállították. A hajóroncs kiemelése óta a munkát már nem a Terrorelhárítási Központ, hanem a Budapesti Rendőr-főkapitányság irányítja, vezetésükkel a három, még elő nem került embert is keresik a Duna magyarországi szakaszán, bevonva a horvát és a szerb hatóságokat is.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán