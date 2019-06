Fordulat a Hableány ügyében

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban beszélt arról péntek reggel, hogy felveszik a kapcsolatot a dél-koreai féllel, és tárgyalnak majd arról, hogy milyen emléket állítsanak a tragédiának. Ez lehet majd emlékmű, egy esemény vagy bármi más.

A hajó tulajdonosa, a Panoráma Deck Kft. szóvivője, Tóth Mihály azt közölte a Blikkel, hogy együttműködnének a kijelölt szervezettel. Bár korábban szóba került, hogy esetleg ismét vízre kerülhetne a hajó, most már biztosak benne, hogy ez sosem történik meg.

"Sem a műszaki állapota nem teszi lehetővé, de kegyeleti okból sem bocsátanánk újra vízre a Hableányt.

Úgy látjuk, a hajó orra menthető, alkalmas lehet arra, hogy valamilyen formában egy emlékmű részeként akár kiállítsák.

Mi ezt nem tehetjük meg közterületen, de ha véget ér a rendőrségi vizsgálat, szívesen átadjuk a kijelölt szervezetnek" – jelezte a szóvivő.

Még három áldozatot keresnek

A 33 dél-koreai turistával, illetve idegenvezetővel és 2 fős magyar személyzettel a Viking Sigynel történt ütközést követően elsüllyedt Hableány sétahajó balesetét heten túlélték - mind dél-koreaiak -, 25 áldozat holttestét már megtalálták a Dunában - köztük egy gyermekét -, három személyt pedig egyelőre eltűntként tartanak nyilván.

A Hableányt kedden hozták felszínre a Dunából a Margit hídnál, majd Csepelre szállították, rendőrségi szemlét tartottak rajta (ami után kiderült az is, hogyan pörgette meg a szállodahajó a Hableányt), majd fekete ponyvával letakarva Újpestre szállították. A hajóroncs kiemelése óta a munkát már nem a Terrorelhárítási Központ, hanem a Budapesti Rendőr-főkapitányság irányítja, vezetésükkel a három, még elő nem került embert is keresik a Duna magyarországi szakaszán, bevonva a horvát és a szerb hatóságokat is.

Nyitókép: police.hu