Hajóbaleset: már sejtik, mikor emelhetik ki a Hableány roncsát

A Duna vízszintje a reméltnél gyorsabban csökken, de még mindig túl magas ahhoz, hogy a búvárok nyugodtan tudjanak dolgozni a mederfenéken a Hableány roncsánál. Az előrejelzések szerint marad a felgyorsult apadás, és ez segítheti a mentőcsapatok munkáját.

Jasenszky Nándor, a a TEK társadalmi kapcsolatokért felelős osztályvezetője az Indexnek viszont azt mondta, az intenzív apadás egyelőre nem befolyásolja nagy mértékben a Hableány kiemelési munkálatait. Jelenleg a hevederek befűzését végzik a szakemberek, hogy a helyszínre pénteken megérkezett Clark Ádám úszódarura fel lehessen függeszteni a roncsot. Mint korábban elmondták, négy sodronyt akarnak a Hableány alatt átvezetni, egyet-egyet a hajó elején és végén, kettőt pedig középen, ahol a legnagyobb a veszélye, hogy a kiemelés közben összeroppan a hajótest.

"A hevederek rögzítése talán már hétfőn megtörténik, de az ellenőrzés lehet, hogy keddre marad, reményeink szerint a hét közepén lehetségessé válik a roncs kiemelése"

- mondta Jasenszky Nándor.

Közben a dél-koreai hatóságok abban reménykednek, hogy a többórás kiemelés már kedden megtörténhet, a helyi sajtó szerint a szöuli kormány is sürgetné az akciót. Azt egyelőre nem tudni, hogy a hajótestben vannak-e még áldozatok, hiszen a roncsok közé továbbra sem mehetnek be a búvárok. A felszínen viszont folytatódik a keresés, a baleset helyszínétől délre fekvő ötven kilométeres Duna-szakaszon, ahol az áldozatok többségét találták eddig, újabb kutatás indult: ezúttal helikoptereket, drónokat és speciálisan kiképzett keresőkutyákat is bevetnek.

Részben emiatt is légtérkorlátozás van érvényben jövő vasárnap éjfélig: az Árpád hídtól északra 1 kilométerre kezdődik és délen egészen Paksig, valamint a Dunától keletre és nyugatra változó szélességben átlagosan 2-2 kilométert tart a korlátozás. A korlátozás idején a pilóta nélküli légi járművel (drónnal) végzett repülés sem engedélyezett, mert az a mentési munkálatokat, valamint a kutatást akadályozhatja, zavarhatja.

A Hableány sétahajó május 29-én süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet. Hét utast sikerült kimenteni. Mostanáig húsz holttest került elő, nyolc embert még keresnek, köztük egy magyart, a hajó kapitányát.

Nyitókép: Soós Lajos