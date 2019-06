Két újabb holttestre bukkantak - a nap hírei

Azonosították a hajóbaleset nyolcadik áldozatát.A rendőrség a honlapján közölte: hétfő délelőtt Hartán, a Dunában talált, eddig eltűntként nyilvántartott férfi a múlt szerdán történt tragédia nyolcadik áldozata. A délutáni órákban az elsüllyedt hajó közeléből kiemelt holttest azonosítása folyamatban van.

Dél-Korea ragaszkodik ahhoz, hogy a magyar hatóságok foglalják le a múlt szerdai balesetben részes szállodahajót. Szöul azt szeretné, hogy mindaddig ne közlekedhessen a Viking hajó, amíg a két ország le nem zárja a baleset vizsgálatát, és nem születik megegyezés a kártérítésről. A hajó kapitányát az ütközés után őrizetbe vették, de a svájci zászló alatt futó jármű péntek hajnalban elhagyhatta Budapestet és hétfő reggel kikötött a németországi Passauban.

Kiemelt üggyé nyilvánította a dél-koreai turistákat szállító hajó balesetét a legfőbb ügyész.A Dunán múlt szerdán történt baleset miatt a rendőrség halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt indított eljárást. A nyomozás irányításával összefüggő jogköröket a közlekedési bűncselekményekkel is foglalkozó Budapesti 6. és 7. kerületi ügyészség teljesíti. A büntetőeljárásban más bel- és külföldi hatóságokkal is együttműködik a Legfőbb Ügyészség.

Még 831 kilométeren van árvízvédelmi készültség az országban.A Duna már több mint 70 centit apadt Budapesten. A tiszai árhullám továbbra is tetőzik - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna Budapest feletti szakaszának vízjárása alapján az apadás a következő 24 órában hasonló ütemben folytatódik, majd lassulás várható. A Tiszai árhullám levonulását a mellékfolyókon kialakult kisebb vízszintemelkedések is lassítják. Az árvíz mellett 10 belvízvédelmi szakaszon is van készültség.

Hétfőtől jegyezhető a magyar állampapír plusz.Varga Mihály pénzügyminiszter hangsúlyozta: az új lakossági állampapír 5 éves futamidő alatt folyamatosan emelkedő magas hozamot kínál, a befektetett összegnek nincs alsó határa. A termék könnyű elérhetőségét biztosítja, hogy az államkincstár és a kereskedelmi bankok hálózata mellett az értékesítésbe a Posta és a lakástakarék hálózat is bekapcsolódott.

Kiállította az Európai parlamenti választások külképviseleteken leadott szavazatai megszámlálásáról szóló jegyzőkönyvet a Nemzeti Választási Bizottság.A Fidesz-KDNP 7.222 érvényes szavazatot kapott, a Momentum Mozgalom 5.078-at, a Demokratikus Koalíció 1.678-at, az MSZP-Párbeszéd 1.113-at, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 913-at, az LMP 700-at, a Jobbik 400-at, a Mi Hazánk Mozgalom 362-t, a Magyar Munkáspárt 19-et. Az NVB várhatóan a hét közepén állapítja meg a választás eredményét.

Nem támogatja további Puzsér Róbert főpolgármester-jelöltet az LMP.Előzőleg Puzsér Róbert bejelentette, hogy nem indul a fővárosi ellenzéki előválasztáson, mert nem teljesültek azok a feltételek, amelyekhez indulását kötötte.

Bemutatta az ellenzéki előválasztáson induló főpolgármester-jelöltjét a Momentum.Fekete-Győr András elnök közölte: Kerpel-Fronius Gábor, a Momentum 13. kerületi vezetője, a Nolimpia-kampány után csatlakozott a párthoz. Hozzátette: ha az előválasztást Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke nyeri, akkor őt fogják támogatni. Kerpel-Fronius Gábor arról beszélt: olyan Budapestet szeretnének, amelynek lakói nem költenek jövedelmük 30 százalékánál többet lakhatásra, ahol az emberek autó helyett korszerű és környezetkímélő megoldásokat választhatnak.

Ausztriában letették az esküt az átmeneti kormány tagjai. A 12 tagú szakértői kabinet a második osztrák köztársaság megalakulása óta az egyik legkisebb lesz. Brigitte Bierlein, aki a szeptemberi előrehozott választásokig tölti be a kancellári tisztséget, fontos szerepet szán a nőknek. Az új kabinetben 6 tárcának női vezetője lesz. Az átmeneti kormány jövő szerdán mutatkozik be a parlamentben.

Németországban átmeneti időre három alelnök veszi át a Szociáldemokrata Párt vezetését, miután hivatalosan lemondott a szervezet elnöke. Az SPD vezetői hangsúlyozták: a párt továbbra is cselekvőképes, és kitart a keresztény pártokkal kötött koalíciós szerződés mellett. Andrea Nahles tegnap jelentette be, hogy távozik a Szociáldemokrata Párt elnöki és szövetségi parlamenti frakcióvezetői tisztségéből, mert már nem rendelkezik a munkája folytatásához szükséges támogatottsággal.

Megkezdte hivatalos látogatását Londonban az amerikai elnök. Donald Trump az uralkodó vendégeként tölt el három napot a brit fővárosban. Az elnöki házaspárt II. Erzsébet királynő és fia, Károly walesi herceg, a brit trónörökös fogadta a Buckingham-palotában. Donald Trump látogatásának időzítése a nyugati szövetségesek normandiai partraszállásának közelgő 75. évfordulójához is kötődik.

Saber Guardian 2019 néven nagyszabású nemzetközi hadgyakorlat kezdődött Romániában, Magyarországon és Bulgáriában. A 6 NATO-tagállam és partnerország 8 ezer katonájának részvételével megszervezett gyakorlatsorozatot az amerikai szárazföldi erők európai parancsnoksága és a román szárazföldi erők vezérkara hangolja össze. Ezzel párhuzamosan több nemzeti hadgyakorlat is zajlik, így ténylegesen 16 ország 13.500 katonájának felkészültségét ellenőrzik.