Hajóbaleset: felszólítást küldött Budapestre a koreai kormány

Szerda este nem sokkal 9 óra után a Margit hídnál a Viking Sigyn szállodahajóval ütközött a jóval kisebb Hableány turistahajó, a fedélzetén dél-koreai turistákkal, majd alig hét másodperc alatt elsüllyedt. Hét embert a környező hajókon utazók mentettek ki, hét embernek a holttestét találták meg, mindannyian dél-koreai állampolgárok voltak, a többiek eltűntek.

A szállodahajó a Margit és az Árpád híd közötti Duna-szakaszon kötött ki, látszottak rajta az ütközés nyomai is. Csütörtökön ellepték a rendőrök, este őrizetbe vették a hajó ukrán kapitányát is, de a svájci zászló alatt futó jármű péntek hajnalban elhagyhatta Budapestet, útját folytatva Passau felé hajózott, és hétfő reggel ki is kötött a német városban - a Vessel Finder műholdas követő rendszer tanúság szerint.

A balesetben érintett hajó gyors távozása feltűnt a dél-koreai hatóságoknak is, és a Korea Times cikke szerint

a külügyminisztérium azt kérte a magyar kormánytól, hogy foglalja le a Viking Sigynt.

Egy külügyi tisztviselő arról beszélt, hogy Szöul utasította a budapesti nagykövetét, tárgyalja újra az ügyet, és követelje a magyar kormánytól vagy az uniós bizottságtól a szállodahajó zár alá vételét.

Dél-Korea azt szeretné, hogy mindaddig ne közlekedhessen a Viking Sigyn, amíg a két ország le nem zárja a baleset vizsgálatát, és nem születik megegyezés a kártérítésről.

