Lánchíd, Blaha, Margitsziget, dugódíj - súlyos döntéseket hozott a főváros

Szavazásdömping volt a városházás, mintegy hetven előterjesztést fogadtak el a képviselők, köztük a 2030-ig szóló fővárosi közlekedésfejlesztési stratégiát, a Budapesti Mobilitási Tervet (BMT). A tervdokumentációt március 21-én a Fővárosi Fejlesztések Tanácsa és ezen keresztül a kormányzati szervezetek, a Miniszterelnökség is megvitatta. A tervezési folyamat része a BMT és a hozzá tartozó stratégiai környezeti vizsgálat széles körű társadalmi egyeztetése is, amelyen április 11. és május 11. között zajlott.

Terv három forgatókönyvvel

A Budapesti Mobilitási Terv gyakorlatilag arról szól, milyen a közlekedési fejlesztési tervekre és beruházásokra lehet számítani a fővárosban 2030-ig. A lehetséges projektek listája, az úgynevezett hosszú lista azon fejlesztési elképzelések összessége, amelyek a terv céljainak és az azokhoz tartozó intézkedéseknek a megvalósítása érdekében felmerülnek.

A hosszú listán szereplő projektek beruházási összértéke a projektötletek és a feladat jellegű projektek nélkül körülbelül 4160 milliárd forint, ami a magyar GDP körülbelül 11-12 százaléka.

Ennek megközelítőleg fele, 2500 milliárd forint az állami projektek értéke, 670 milliárd forintnyi eldöntött projekt van, és körülbelül 990 milliárd forint a fővárosi intézményrendszer által koordinált projektek körében a rangsorolható projekt.

A feladat jellegű projektekkel kapcsolatban 2030-ig felmerülő közelítő költségigény körülbelül további 585 milliárd forint. A BMT által kitűzött célok elérése érdekében megfogalmazható fejlesztési elképzelések - a projektötletekkel együtt - közelítőleg 6500 milliárd forintnyi beruházást igényelnének, ez a fővárosi régió közlekedésének jelenleg becsült beruházási igénye.

A Fővárosi Közgyűlés áprilisi 11-én hozta nyilvánosságra a honlapján a Budapesti Mobilitási Terv egyeztetési anyagát, amelyből három változat készült, de közös volt bennük, hogy mindháromban szerepelt a fővárosi személyforgalmi behajtási díj rendszer bevezetése és kapcsolódó infrastruktúra beruházások.

Tarlós István főpolgármester a fővárosi behajtási díjról korábban elmondta, hogy azt még a Demszky Gábor-féle városvezetés önként vállalta be a 4-es metró megépítésért, egy tíz évvel ezelőtti európai bizottsági határozat és egy érvényes szerződés rendelkezik róla, nem a főváros akarja mindenáron bevezetni.

A tervben az eldöntött projektek listáján szerepel a többi mellett:

az 1-es villamos vonal meghosszabbítása az Etele térig,

a Déli összekötő vasúti Duna-híd átépítése,

az elektronikus, időalapú jegyrendszer és kapcsolódó új tarifarendszer bevezetése a közösségi közlekedésben,

a 3-as metróvonal infrastruktúrájának rekonstrukciója,

a Hungexpo területének közlekedésfejlesztése,

a Pasaréti út komplex szemléletű felújítása,

a Lánchíd és a villamos- és közúti aluljáró felújítása,

a Blaha Lujza tér, valamint az Orczy tér és a Széna tér felújítása.

További projekt a budai Váralagút felújítása, a Petőfi híd felújítása, P+R parkolók ütemes megvalósítása, valamint villamos és trolibusz járműpark megújítása.

Az alacsony forráskeretre vonatkozó forgatókönyvben, a 2021 és 2025 között megvalósítandó beruházások között szerepel:

az integrált menetrend és menetdíjrendszer kialakítása,

a BKK, MÁV, Volán szolgáltatásainak harmonizálása,

az 1-es metróvonal (Millenniumi földalatti vasút) korszerűsítése és meghosszabbítása,

a metróvonal járműfejlesztése, városi és elővárosi hajók és kiszolgáló létesítmények fejlesztése,

a 3-as villamosvonal meghosszabbítása a Kassai téren át észak felé és a Szegedi úti felüljáró megépítése,

a pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér és Fővám tér közötti szakaszának megújítása,

a Nagy Lajos király útja fejlesztése, a közbringa-rendszer továbbfejlesztése,

a 3-as metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciója.

A 2026 és 2030 között megvalósítani javasolt projektek alacsony forráskeret esetén - a többi mellett - a következők:

a Külső Bécsi úti villamos vonal meghosszabbítása (Vörösvári út - Aranyvölgy),

a 2-es villamos vonal déli meghosszabbítása,

a 2-es és 24-es villamosok összekötése,

a 2-es villamosvonal rekonstrukciója,

a 42-es villamos vonal meghosszabbítása a Gloriett lakótelepig, valamint a budai belvárosi Duna-part megújítása.

A 2021 és 2025 között megvalósítani javasolt projektek között szerepel közepes forráskeret esetén a többi mellett: a 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint az 1-es metróvonal korszerűsítése és meghosszabbítása.

Közepes forráskeret esetén 2026 és 2030 között javasolt projekt a 3-as metróvonal Káposztásmegyerig történő meghosszabbítása.

Teljes forráskeret esetén 2026 és 2030 között a javasolt projektek között szerepel a 4-es metró nyugati meghosszabbítása.

Margitsziget és Római-part

A római-part fejlesztése során az előterjesztés szerint "minőségjavító" intézkedéseken belül játszótereket újítanak fel, illetve alakítanak ki, kerékpáros pihenők és pihenőparkok létesülnek, valamint ülőbútorok helyeznek el. Továbbá fafelméréseket követően, valamint a fenntartási koncepcióterv elkészítése után elvégzik majd a szükséges faápolási munkákat.

A fejlesztést 2020. május 31-ig tervezik megvalósítani 447 millió forintból.

A képviselők döntöttek arról is, hogy a margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont elhagyatott területet parkosítják. Jelenleg - a lelátók és melléképületek elbontását követően - 40-60 centiméter változó vastagságban építési törmelék, a felhagyott salakos teniszpályák helyét pedig szennyezett salak borítja.

A tereprendezés keretében megvalósul a talajréteg cseréje a felszínt borító salakos talaj és az építési törmelék eltávolítása után. A projekt magában foglalja a tereprendezést és burkolatépítést, a megnövekedett zöldfelületen gyepfelület, cserje és évelőfelület létesítését, valamint parkfák telepítését. A fejlesztés eredményeként a Margitszigeten zöldfelületben gazdag rekreációs célú pihenőpark létesül. A fejlesztéssel érintett terület mintegy 13 ezer négyzetméter. A 2020. május 31-ig befejezendő környezetrendezésre 300 millió forintot biztosítottak.

Több mint 7 milliárd a Rác fürdő és hotelre

Az Infostart is beszámolt a most elfogadott, Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes által jegyzett előterjesztéről, amely szerint több mint hétmilliárd forintot biztosítanak arra, hogy a fővárosi önkormányzat megszerezze a Rác fürdő és a hotel épületének tulajdonjogát a felszámolási eljárás során.

Az előterjesztés elfogadásával a Fővárosi Közgyűlés arra utasítja a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. ügyvezetőjét, hogy a fürdő és a hotel felszámoló általi értékesítése során mindkét felépítmény, azaz a teljes ingatlanegyüttes tulajdonjogának megszerzése érdekében 7 milliárd 401 millió 409 ezer forint összeghatárig ajánlatot tegyen. Ezért a fővárosi önkormányzat 100 százalékos tulajdonában lévő kft. részére 7,5 milliárd forint összegű kamatmentes tagi kölcsönt nyújtanak.

Lánchíd, alagút novemberben

A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, forgalomkorlátozás csak később várható. A testület döntött, hogy a felújítást várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítják majd meg. Az elfogadott javaslat szerint a Lánchidat 12 milliárd 146 millió forintból, a Széchenyi István tér alatti aluljárót 5 milliárd 220 millióból, a budai váralagutat 6 milliárd forintból újítják fel. A rekonstrukcióra a főváros saját forrásból 17 milliárd 360 millió forintot biztosít és ehhez az állam 6 milliárd forint támogatást biztosít.

Mindemellett arról is döntött a közgyűlés, hogy tovább korlátozzák a szmogriadó idején használható gépjárművek körét. Eszerint az Euro 5-ös dízelüzemű gépjárművek forgalmát is korlátozzák majd szmogriadó esetén Budapesten, és határoztak 12 közterület elnevezéséről is.

A Lánchidat változatlan járdaszélességgel, a jelenlegi látványt megőrizve és a közúti forgalom legfeljebb 18 hónapig tartó korlátozása mellett újítják fel.

A teljes, több elemből álló rekonstrukciót a Budapest Közlekedési Központ (BKK) útján egy közbeszerzési eljárás keretében 2022. május 31-i be kívánják befejezni.

A BKK már megkezdte a közbeszerzési eljárás előkészítését.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán