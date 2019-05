Hatalmas újítás Ferihegyen

Különleges konvoj érte el a hétvégén a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret. A Thyssenkrupp spanyolországi gyárából közúton, kamionnal érkeztek Budapestre azok a vadonatúj utashidak, amelyeket még a nyári csúcsforgalom előtt felszerel a Budapest Airport a B utasmóló déli oldalára.

A tavalyi évben üzembe helyezett három új utashíd mellé megérkezett az a további három, újonnan gyártott híd a repülőtérre, amelyek a B utasmólóhoz kapcsolódva a nyári utazási csúcsidény kezdetétől már az utasforgalmat szolgálják ki. A repülőtéri terminált és a repülőgépet közvetlenül összekötő hídelemeket és az ezeket mozgató precíz vezérlést a Thyssenkrupp a spanyolországi Oviedo melletti gyárában készítették.

Az új utashidak ára egyenként eléri a 450 ezer eurót, vagyis közel 150 millió forint, így az összesen hat új utashíd megvásárlásával a Budapest Airport mintegy 900 millió forintos beruházást hajt végre. Az utashidak azok a precíziós szerkezetek, amelyekhez dokkolhatnak a repülőgépek, és az utasok rajtuk keresztül közvetlenül léphetnek a repülőgép fedélzetére.

A 2-es terminál B utasmóló déli oldalára kerülő három pár új utashíd különlegessége, hogy lehetővé teszik a hozzájuk csatlakozó állóhelyek rugalmas kihasználását. Ennek köszönhetően egyszerre tudnak három szélestörzsű (pl. Boeing 777-es) vagy hat keskenytörzsű (pl. Airbus A320) repülőgépet kiszolgálni, illetve ezek bármely kombinációja is lehetséges – igénytől függően. A dupla utasfolyosó előnye, hogy a szélestörzsű repülőgép első két ajtajához is állíthatók, így az egyik ajtón keresztül egyszerre szolgálják ki az első- és/vagy business osztályt, a másikon pedig a turista szekció utasait. Ugyanezen az állóhelyen két kisebb méretű repülőgép is elfér, ezekhez külön-külön tudnak csatlakozni az utashidak.

Az új, mozgatható folyosók a jelenlegi legmodernebb vezérléssel vannak ellátva; simábban és egyenletesebben mozgathatók, kényelmesebb a kezelésük. A Budapest Airport szakemberei további hét meglévő utashidat újítanak fel, amelyből négyet szintén a B utasmólóra szerelnek fel, az északi oldalra; így maximálisra növelve a nem-schengeni induló forgalom beszállító kapacitását.