Búcsút inthetünk a fapados bádogterminálnak Ferihegyen

Hamarosan átadják a forgalomnak az új épületszárny első ütemét, amit a Budapest Airport a diszkont-légitársaságok utasainak kiszolgálására építtetett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – értesült a Magyar Nemzet építőipari forrásokból, amely hírt a reptér-üzemeltető nem kívánt kommentálni.

Az egyszintes létesítmény a korábban tervezett Ferihegy 2C termniál helyén épül, amelyben ülőhelyek, fűtés-hűtés, mosdók és élelmiszer-vásárlási lehetőség várja majd az utasokat. Információk szerint a „móló” néven emlegetett létesítmény megépítését három ütemre bontották, és most az első átadására kerülhet sor. A második ütemben elkészült részt az év közepén, a harmadikban megépítettet 2020 végén nyitják majd meg.

A kormány tavaly július végén jelentette be, hogy a reptérkezelő átépíti a diszkontjáratok be- és kiszállítására szolgáló bádogépületeket és a hozzájuk tartozó sétálós folyosórendszert. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy korábbi Kormányinfón azt mondta, hogy 2020. január 1-jével rendeleti úton tiltják be a bádogterminál használatát, ha nem lesz változás.

A napilap megjegyzi azt is, hogy az egyszerűsített beszállítókapuk használatát korábban nemcsak a kormány, de maguk a diszkont-légitársaságok is nehezményezték. A Wizz Air vezetője azt mondta, hogy a bádogterminál használata csak a reptér-üzemeltető üzleti érdekeit szolgálta.

Nyitókép: MTI Fotó: Földi Imre