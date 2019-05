Véget nem érő pereskedésbe torkollhat a Hős utca tragédiája

Nem építhet kerítést a felszámolásra ítélt Hős utcai lakótelep köré a kőbányai önkormányzat, mert a Pesti Központi Kerületi Bíróság hatályon kívül helyezte az erről szóló, tavaly októberben, önkormányzati többséggel elfogadott közgyűlési határozatot - írta csütörtöki számában a Népszava.

"Valóban a napokban született több bírósági döntés, a társasház által a Hős utcai lakótelep köré tervezett kerítés megépítését lakossági kezdeményezésre hatályon kívül helyezték" - kezdett a helyzet elemzésébe az InfoRádióban D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere, és azt is megjegyezte:

"nyilván a döntés nem jogerős".

Tisztázta, hogy

téves az a hír, hogy az önkormányzat épített volna kerítést az évek óta rémes állapotokat mutató épületegyüttes köré, ez a szándék a társasházé,

az önkormányzat a társasházban egyszerűen többségi tulajdonos, ma már ez a tulajdoni arány viszont már 70 százalékos.

"Ez a kerítés tízmillió forintba kerülne" - folytatta D. Kovács Róbert Antal. "A kilencezer négyzetméteres telekingatlant őrizné, függetlenül attól, hogy az épületeknek mi lesz a sorsa; nem lehet más, mint a bontás."

Az önkormányzat hosszútávú tervei között szerepel, hogy

ezen a területen játszóteret, sportolásra alkalmas felületeket hoznak létre,

hogy a környékbeli fiatalok ideszokjanak, a kerítésre pedig akkor is szükség lesz.

"Addig is azt a funkciót töltené be a kerítés, hogy az önkormányzati tulajdoni hányadot, a bontásra váró lakásokat egyrészt vagyonvédelmi szempontból vigyázzuk ilyen módon is, másrészt pedig az ott élő tisztességes embereket megóvjuk attól, hogy a telepre rossz szándékkal érkezők bármikor akadálytalanul bemehessenek a lakóterületekre, függőfolyosókra" - ecsetelte a városrész vezetője.

Mint elmondta még,

az utóbbi hónapokban azért jelentősen változott a helyzet a rendőrségnek köszönhetően, ellehetetlenült a drog- és bódítószer-kereskedelem a környéken,

ugyanakkor még mindig szlömösödött a környék, az életkörülmények nem fenntarthatók.

Hogy a bontás mikor kezdődhet, és az ott lakók mire számíthatnak a jövőjükre nézve, azzal kapcsolatban a polgármester elmondta, a tömbben 150 lakása van az önkormányzatnak, ezek nagy részét már kiürítették, lakóik elköltöztek, a magántulajdonosok jelentős részével pedig már megállapodtak, 80 tulajdonossal még tárgyalásban állnak a megvásárlásról, cseréről. Ez utóbbi lehetőség mindenki előtt adott - nyomatékosította D. Kovács Róbert Antal.

"Aki nem partner a megoldásban, annak az esetében el fogunk jutni a kisajátításhoz, négy lakás esetében a kormányhivatalnál már megtartották a tárgyalásokat erről, ezek a lépések bírósági ügyekhez is vezethetnek"

- fűzte még hozzá.

Az ügy lezárása szerinte ez év vége táján reális.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán