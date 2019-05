Fontos változás jön mától az M7-es autópályán

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában több mint nettó 3,4 milliárd forintból újul meg az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldala a 90-es és 111-es kilométer szelvények között, Siófok térségében. A beruházás első ütemében a 102-es és 111-es kilométerszelvények között végezték el a munkálatokat, illetve a 92-es, 94-es, 100-as és 102-es kilométerszelvényeknél lokális javítási munkákat láttak el a szakaszokon található hidaknál.

A második ütemben szereplő, a 96-os és a 102-es kilométerszelvények közötti szakaszon pedig május 17-én, pénteken fejeződött be a kivitelezés, így a Siófok-Sóstói csomópontot is újra megnyitják a közlekedők előtt. Ugyanakkor a szakaszon néhány napig még sávzárásokra kell számítaniuk az autósoknak a sávelhúzásos terelés visszabontása miatt, melynek során többek között eltávolítják az ideiglenes sárga burkolati jeleket is.

Az összesen 20 kilométert érintő felújítás befejező ütemére a tervek szerint 2019 szeptemberétől kerül sor, ekkor a 90-es és a 96-os kilométerszelvények közötti útszakasz újul meg.

