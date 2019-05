Nagy változás a Lánchíd felújításánál

A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a tavaly szeptemberben még 7 milliárd forintot állított be a kormány a Lánchíd és a Váralagút felújítására, de az összeget most 6 milliárdra csökkentette. Új pontként került be a határozatba a Lánchídhoz kapcsolódó közterek - a Clark Ádám tér, valamint a Széchenyi tér és József Attila utca - felújításával kapcsolatos tervezési és előkészítési feladatok elvégzése - írja a napi.hu.

Az Infostart is megírta, hogy jelentősen átalakul a Clark Ádám tér arculata, és nagyobb lesz a gyalogosok számára kijelölt övezet.

A pesti oldalon átépítik a Széchenyi István teret, illetve a József Attila utcát, hogy csökkenjen az autóforgalom és inkább a gyalogosközlekedésé legyen a főszerep.Megszűnik az MTA előtti parkoló is.

Nyitókép: Pixabay.com