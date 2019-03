Ingyenes lehet az M5-ös egy szakasza

Kecskemét városa azt szeretné, ha a várost elkerülő M5-ös autópályaszakaszt ingyenessé tenné a kormány, ezért a közgyűlés levelet írt az innovációs minisztériumnak - írja a Baon.hu.

Az ügyet képviselő jobbikos Süli Csontos Ottó önkormányzati képviselő szerint hiába van most már északi elkerülő (a 445-ös, ami összeköti a 5-öst az M5-össel), így is óriásiak a dugók a városban. A cél az lenne, hogy a 445-ös és az 54-es közötti, mintegy 10 kilométeres szakasz legyen ingyenes.

Az M5-öst használni - noha a megyematrica évente 5000 forintba kerül - most is gyorsabb a városi dugó helyett, amiért indítottak is egy kampányt, de a dugó nem csökkent, ezért szeretnék most többen, hogy ezt a kis szakaszt tegyék ingyenessé, így ugyanis Kecskemét nehezen élhető.

A város polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia korábban már levelezett az ügyben Palkovics László tárcavezetővel, az akkori válasz az volt, hogy erről szó sem lehet.

Süli Csontos Ottó kezdeményezését a teljes közgyűlés támogatja.

Nyitókép: MTI/Kelemen Zoltán Gergely