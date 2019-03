Május 26-án lesz itthon az EP-választás - a nap hírei

Május 26-ára tűzte ki az Európai Parlament magyar képviselőinek választását Áder János köztársasági elnök. Az államfői hivatal bejelentésével hivatalossá váltak a fontosabb határnapok is. Március 21-től lehet benyújtani a választási kérelmeket. A hivatalos kampány április 6-án kezdődik. A listaállításhoz 20 ezer érvényes ajánlás szükséges. A listákat április 19-éig lehet bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. A választás napján 6 és 19 óra között tartanak nyitva a szavazókörök. Újdonság, hogy az unió területén kívül lakóhellyel rendelkezőknek is van választójoguk.

Átvette jegybankelnöki kinevezését Matolcsy György. Az újabb 6 éves megbízatást Áder János államfő adta át a Sándor-palotában. Matolcsy György az előző 6 évben is a Magyar Nemzeti Bank elnöke volt. Egy személy legfeljebb két alkalommal töltheti be a tisztséget.

Átlagosan 10 százalékos lesz a bérfejlesztés az idén a Magyar Postánál a pénteken aláírt bérmegállapodás szerint. Ez megfelel a szakszervezetek követelésének. A korábbi három éves bérmegállapodás 6 százalékos emelést irányzott elő. Schamschula György vezérigazgató az Origonak azt mondta, hogy a mintegy 30 ezer dolgozóból több mint 23 ezren kapnak 10 százalékos vagy azt meghaladó mértékű emelést. Áprilisban már megemelt bért kapják a dolgozók.

Rekordnagyságú profitot, kiemelkedő tőkearányos jövedelmezőséget ért el tavaly az OTP. Bencsik László, vezérigazgató-helyettes a pénteken közzétett gyorsjelentés után elmondta: kimagaslóan emelkedett a hitel- és betétállomány is, ezt részben az új akvizíciók, a különböző bankvásárlások is segítették. Beszélt arról is, hogy a tavalyi eredmények után több mint 61 milliárd forintot kíván osztalékként kifizetni a bankcsoport.

Főként az orosz kultúra áll majd a 39. Budapesti Tavaszi Fesztivál középpontjában - jelentette be a szervező Operatív Testület elnöke. Káel Csaba elmondta: a rendezvénysorozat április 5-e és 22-e között, klasszikus zenei koncertekkel, opera-, balett-, tánc- és színházi előadásokkal, jazz- és könnyűzenei estekkel, kiállításokkal várja a közönséget.

Az idén Zamárdi lesz a Red Bull Air Race magyarországi helyszíne - döntöttek a szervezők. A verseny az eredetileg meghirdetett időpontban, július 13-14-én lesz. Korábban Keszthely, Hévíz és Fonyód is bejelentkezett lehetséges házigazdának, miután Tarlós István Budapest főpolgármestere nem adta meg az engedélyt a rendezvényre. Döntését azzal indokolta, hogy elég botrány és zűrzavar volt tavaly a fővárosban a műrepülő verseny miatt, a zajszennyezés és a közlekedési változások miatt.

Öt év börtönbüntetést szabott ki Kocsis Istvánra, a Magyar Villamos Művek volt vezetőjére a Pécsi Ítélőtábla.Az ítélet nem jogerős. Az ügy másodrendű vádlottját szintén letöltendő, a harmadrendű vádlottját pedig felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. Kocsis Istvánt távollétében társtettesként, hűtlen kezelésben és sikkasztásban találta bűnösnek. A másodfokú ítélet ellen mindhárom vádlott védője felmentésért fellebbez.

A migrációval foglalkozó magyar kormányzati kampány leállítását sürgeti az Európai Néppárt Európai parlamenti frakcióvezetője és csúcsjelöltje.Manfred Weber egy német lapinterjúban úgy vélte: súlyos kárt okozott a Néppártnak Orbán Viktor magyar kormányfő, a tömörüléshez tartozó Fidesz elnöke. Közben sajtóértesülések szerint a Néppárt tagjai közül már hét párt kezdeményezte a Fidesz kizárását, az alapszabály szerint ennyi elég ahhoz, hogy a párt vezetése hivatalosan is foglalkozzon a kérdéssel.

Egy év után szennyeződésmentesnek nyilvánították az angliai Salisburyt, ahol tavaly a Novicsok-mérgezés történt. A katonai idegméreggel Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynököt és lányát próbálták meggyilkolni, de mindketten túlélték. A szakértők Szkripal egykori házát és tizenegy egyéb helyszínt fertőtlenítettek egyévi munkával. A támadással az orosz titkosszolgálatot vádolják, Moszkva azonban tagadja, hogy köze lenne a mérgezéshez.

Kelet-Szíriában megkezdték a támadást a Szíriai Demokratikus Erők az Iszlám Állam kezén lévő utolsó település ellen. A Szíriai Demokratikus Erők parancsnokai a napokban többször kijelentették, hogy Baghúz evakuálása befejezésével azonnal megindítják a végső offenzívát a dzsihadisták ellen. A kitelepítés már befejeződött. Baghúz eleste azt jelentené, hogy az Iszlám Állam elveszítené az ellenőrzése alatt álló terület egészét Szíriában.