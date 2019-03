Újabb információk az áltköltöztetett Red Bull Air Race-ről

A végleges döntést a jogtulajdonos, illetve a Red Bull GmbH hozta meg – tájékoztatta az InfoRádiót Gyulay Zsolt. „Szerintünk egy nagyon jó döntés született, hiszen Magyarország másik kedvelt helyén, a Balatonon, csodálatos háttérrel lesz megrendezve a verseny, amit tavaly közel 19 millióan láttak a televíziókban” – fogalmazott az elnök-vezérigazgató. Hozzátette: az eddig megszokottól teljesen eltérő szervezést kíván meg a futam áthelyezése.

Folyó víz helyett álló vízen kell felállítani a pontonokat,

új logisztikai központokat kell létrehozni,

újra kell tervezni a kikötők és a hajók elhelyezését.

Mivel a Balaton Sound egy héttel a futam előtt ér véget, így a két szervezőcsapat együtt is működik – árulta el Gyulay Zsolt.

"A Red Bull Air Race-nek a budapesti helyszín volt a Monte Carlója, az egyik legszebb helyszíne, az összes VIP-vendég és szponzor mind ideutazott Budapestre, hogy megtekintse a versenyt" - mondta Gyulay, de bíznak abba, hogy ez a helyszín is elnyeri a pilóták, az illusztris vendégek és a tévénézők tetszését.

A verseny a tó fölött zajlik majd.

Az elnök-vezérigazgató a közelben lévő szállásokról is beszélt: Budapest egy órányira van, a közelben Balatonfüreden és Siófokon is jó szálláshelyek vannak. Az összeg adott, de teljesen más költségvetése lesz az áthelyezett versenynek, mint korábban - például olyasmik miatt, hogy Budapesten a Dunán felállított pontonokat a Magyar Honvédség biztosította, most pedig még nem tudják, hogy a Balaton álló vizére helyezett, másféle pontonok használata milyen költséggel fog járni – tette hozzá Gyulay Zsolt.

Jegyek A budapesti versenyre vásárolt jegyek teljes összegben visszaválthatók az eredeti értékesítési helyeken. A szervezők hamarosan nyilvánosságra hozzák a jegyvásárlási lehetőségeket a balatoni versenyre.

Versenynaptár

Február 8-9.: Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emírségek

Időpont nélkül: Európa

Június 15-16.: Kazany, Oroszország

Július 13-14.: Balaton, Magyarország

Szeptember 7-8.: Csiba, Japán

Időpont nélkül: Ázsia

Október 19-20.: Indianapolis, Egyesült Államok

November 8-9.: Szaúd-Arábia

Helyszínkeresés

Tarlós István, az eddigi házigazda Budapest főpolgármestere korábban jelezte, a főváros a lakossági panaszokat meghallgatva nem ad engedélyt a júliusra tervezett esemény megrendezésére.

Ezután indult a helyszínkeresés, több balatoni település jelezte, hogy szívesen fogadná a sok vendéggel, de nagy zajjal járó eseményt, és végül Zamrádira esett a szervezők választása. Az eddig megszokott budapesti helyszín után idén a 370 km/órás sebességgel száguldó mezőny az eredetileg meghirdetett időpontban, július 13-14-én Közép-Európa legnagyobb tavának déli partjára költözik.

