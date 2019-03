A vezérigazgató-helyettes szerint nem az akvizícióknak köszönhető az OTP eredményessége

Mind a jövedelmezőség, mind a növekedés tekintetében jó évet zárt az OTP Bank Nyrt. – tájékoztatott Bencsik László. „Azok az országok, ahol működünk, nagyon jól teljesítettek” – fogalmazott a vezérigazgató-helyettes. Közülük is Magyarországnak volt a legkiválóbb a teljesítménye, az 5 százalékot megközelítő növekedés európai szinten is kimagasló – tette hozzá.

Itthon 18 százalékkal nőttek a hitelállományok, ezen belül a vállalati hitelek 30 százalékkal. Az újonnan folyósított jelzáloghiteleknél 30, a személyi kölcsönöknél 38, a vállalati hiteleknél pedig 14 százalék feletti az OTP részesedése. Bencsik László kiemelte: minden szegmensben nőtt az arány 2018-ban az azt megelőző évhez képest.

Osztalék A tavalyi eredmények után az OTP a 2017-es év után kifizetett összeghez hasonlóan, idén 61,32 milliárd forintot kíván osztalékként kifizetni.

A vezérigazgató-helyettes hangsúlyozta: tavaly sokat költöttek fejlesztésre, főként az informatikai környezetet és a szolgáltatásokat korszerűsítették.

„Nem abban van nagy változás, hogy mely országokban működünk vagy mekkora a méretünk, hanem, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtunk.

Erre vagyunk a legbüszkébbek” – jelentette ki. Bencsik László szerint a piaci részesedés alapvetően a szolgáltatások folyamatos javítása miatt nőtt.

A vezérigazgató-helyettes elárulta: négy akvizíció van folyamatban, Szerbiában, Montenegróban, Albániában és Moldovában. A szerb beruházással 14-15 százalékos piaci részesedést érnek el az országban. Utóbbi két államba pedig most lép be az OTP – tette hozzá.

Januárban lezárták a bolgár tranzakciót, kifizették a vételárat és birtokba léptek, most az ottani két bankjuk összeolvasztásán dolgoznak.

Jelezte azt is, az akvizíciókat nem fejezte be az OTP, hozzátéve, hogy Szlovéniában szívesen vennének bankot, Vietnamban viszont nem vizsgál akvizíciós lehetőségeket az OTP csoport, elismerve, korábban erről is szó esett.

A 2018-as eredmény Az OTP Bankcsoport az elemzői várakozásoknál nagyobb, az egy évvel korábbit 14 százalékkal felülmúló, 77,818 milliárd forint konszolidált adózott nyereséget ért el 2018 utolsó negyedévében, így a csoport éves adózott eredménye 318,322 milliárd forint lett, szemben az előző évi 281,339 milliárddal.



A jelentés alapján az OTP csoport konszolidált korrigált adózott nyeresége a vártnál kevesebb lett, 5 százalékkal, 62,503 milliárd forintra nőtt 2018 utolsó negyedévében az egy évvel korábbihoz képest, az év egészében - 15 százalékos növekedéssel - 325,335 milliárd forintot ért el.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán