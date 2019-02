Kivezetik a zöld rendszámos kocsik egy nagy kedvezményét

Hamarosan fizetőssé válik az elektromos autók töltése a felkapott magyar töltőknél, ám ennek részletei még nem tisztázottak - mondta a Pénzcentrumnak Antalóczy Tibor. A Villanyautósok közösségének vezetője szerint ugyanakkor még így is jóval olcsóbb lesz fenntartani az elektromos kocsikat, mint a dízeleseket, benzineseket.

Hazánkban pedig egyre jobban terjed a villanyautózás: a zöld rendszámos autók száma januárban lépte át a 10 ezret. Ebbe a kategóriába a teljesen elektromos kocsikon kívül a plugin-hibridek is beletartoznak (ezekben elektromos motor, és hagyományos erőforrás is van, az akksikat a hálózatról kell tölteni), illetve a hatótávnövelt elektromos autók is, amelyekben a benzinmotor csak áramot termel, nem hajtja a kocsit. Antalóczy Tibor szerint ugyanakkor jelenleg nagyjából 5 ezer darab tisztán elektromos meghajtású autó lehet ma forgalomban Magyarországon. A Villanyautósok közösségébe pedig jelenleg hozzávetőleg 1400 fő regisztrált be - tette hozzá.

A zöld rendszámos kocsik vásárlását az állami is igyekszik ösztönözni: a másfél milliós vásárlási támogatás mellett ezekre nincs regisztrációs adó, súlyadó, és átírási illetéket sem kell fizetni utánuk. Emellett parkolni is ingyen lehet a környezetbarát járművekkel, és ingyenes töltőhálózat is üzemel. A kedvezményekkel - és a gazdaságos üzemeltetéssel - valóban rengeteget lehet spórolni, de kérdés, hogy az állam meddig tartja fent a rendszert.

Antalóczy Tibor elmondta, hogy

az ingyenes töltés például az idén a legtöbb helyen meg fog szűnni, ám arról még nem tudni, hogy milyen tarifával tölthetnek majd a villanyautósok a fontosabb, forgalmas helyeken.

Talán kiindulópont lehet a hazai kúthálózatok töltőinek árszabása: a Molnál például az AC-töltés 1990 forint, a DC pedig 2990 esetenként - függetlenül attól, hogy mennyi ideig tölt az autós. Ez a Mol informatikai rendszerének átmeneti hiányosságai miatt van, már jelezték, hogy változni fog a töltés árazása, ez csak egy átmeneti struktúra" - jelezte a Villanyautósok vezetője. Hozzátette, hazánkban még a Lukoil kutakon van lehetőség pénzért tölteni, itt percenként 100 forint a tarifa, ami szerinte egy eléggé eltúlzott árszint.

Az is nagy probléma Antalóczy Tibor szerint, hogy

a hazai töltőhálózat eléggé foghíjas:

"az állam ígérgeti, immár vagy négy éve, hogy az ország átjárhatóságát biztosító, villámtöltő-hálózatot építenek. Legutóbb tavaly hangzott el például, hogy az autópályák mentén 80 kilométerenként fognak ilyeneket kihelyezni. Annak fényében, hogy évek óta nem történik szinte semmi, nagyon nehéz megmondani, hogy ez mikorra valósulhat meg." És ha még ez nem lenne elég, akkor jön közbe a bürokrácia is, ami csak gátja a fejlesztéseknek: a különféle engedélyeztetési eljárások és az áramszolgáltatók lassúsága is csak hátráltatja a telepítéseket, azok a cégek sem tudnak haladni velük, amelyek egyébként elkötelezettek az ügy mellett.

Elmondása szerint a napi 600-700 kilométeres távokig a középkategóriás elektromos autók is jól használhatók, annál többet úgyis kevesen vezetnek egy nap. Szerinte a napi 200 kilométert vezetők éves szinten milliós nagyságrendet spórolhatnak meg, ha villanyautóra váltanak. A fenntartás - saját tapasztalata szerint évente 25-26 ezer forint - ez az éves szervizdíjcsomag költsége. A biztosításban nincs különbség a benzines, dízeles autókéhoz képest.

