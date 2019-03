Stuttgart kimondta: vége a dízelautók világának

Tavaly már érkeztek arról hírek, hogy Stuttgartból akár már 2019-től kitilthatják az öregebb dízlemotorral felszerelt járműveket; az Autoblog.hu portál friss cikkéban azt írja, az Euro 4-es modelleket is érintően már most, április 1-től életbe lép a szabályozás, mely szerint a német város "zöld zónájában" tilos lesz a súlyosan környezetszennyező járművek használata, és ez bizony nem csak a látogatóknak, a lakosoknak is szóló tiltás.

Egyedi engedélyt persze lehet kérni a mentességre.

A tíz évesnél fiatalabb autókat egyelőre nem érinti a szabályozás, az összeállítás gyanúja szerint a túl sok érintett miatt ennek már politikai következményei lehetnek.

Bár korábban ígérgette, Frankfurt, Berlin és Hamburg még nem hozott hasonló rendelkezést.

Párizs, Madrid, Mexikóváros, valamint Athén 2025-re tervez valamilyen hasonló szigorítást.

Nyitókép: Michael Probst