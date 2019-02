Szájer József: meg kell törni a baloldali diktatúrát

Az Európai Néppárt azért erős, mert széles platformot képvisel a jobboldaltól a baloldalig, de a különbségeket együtt tudja tartani – mondta Szájer József. „A Fidesznek is sok mindenről le kellett mondani, mi is tettünk kompromisszumokat, eltűrtük azt, amikor esetleg a fejünkhöz vágtak olyan dolgokat, amelyek valótlanságok vagy méltánytalanok” – fejtette ki.

Szájer József szerint ugyanakkor egyfajta törésvonalat jelent a pártcsaládon belül, hogy az európai néppárt mindig csak balra keresi a szövetségeseit. A politikus szívesen látna kormányzóképes jobboldali szövetségeseket is.

A baloldal felé az európai néppárt mindig nagyon toleráns volt – tette hozzá a fideszes EP-képviselő. Mint mondta: olyan politikai erők felé, mint a lengyel vagy az olasz kormányzópárt, nem lehetett nyitni.

„Ezt a fajta baloldali diktatúrát, baloldali hegemóniát kell megtörni Európában,

azzal, hogy az Európai Néppárt nyitottnak bizonyuljon, és erről vita van” – fogalmazott.

Szájer József szerint ha néhány párt esetleg kiválik emiatt az Európai Néppártból, az még nem jelent pártszakadást. „Van egy ideológiai vita, amit belül nekünk le kell rendeznünk” – vélekedett. Lehet olyan illúziókat kelteni, mintha a másik oldal lenne többségben a pártcsaládon belül, de a jobboldali Manfred Weber megválasztása is megmutatta, hogy ez nem így van – tette hozzá.

Nem elég a bevándorlásellenesség

Négy éve érződik, hogy milyen átrendeződés jön most Európában – utalt a tavaszi európai parlamenti választásokra Szájer József. Szerinte a tagországok állampolgárai is kifejtették véleményüket a bevándorlástól, és még a szocialista és a liberális szavazók is ennek lelassítását, leállítását követelik. „Ehhez vagy igazodnak a tradicionális pártok, és meghallgatják az emberek véleményét, vagy pedig olyan eredményekhez jutnak, mint amit láttunk a közbülső különböző nemzeti választásokon” – hangsúlyozta.

Szájer József hozzátette: van egy csomó olyan bizonytalan és zavaros politikai erő most Európában, amely szintén erre a politikai pozícióra tör. Ezekről a pártokról – szerinte – nem lehet tudni, hogy mit képviselnek, hiszen még önkormányzati szinten sincsenek pozícióban saját országukban.

Ettől függetlenül nem elég csupán bevándorlásellenes politikát képviselni Európában

– hangsúlyozta a fideszes politikus. Nem elegendő egy üzenet, ezt olyan pártnak kell megjeleníteni, aminek el is hiszik az emberek, „összevissza szövegelni bárki tud” – mondta. Szerinte a hitelességet meghatározza, hogy az adott politikai erő „meg tudja-e ezt valósítani, van-e benne elég erő, elég kitartás, állja-e az ütéseket, van-e realitásérzéke, nem rohan bele fölösleges, értelmetlen dolgokba”. Mint mondta: „az európai emberek saját jövőjükkel nem akarnak hazardírozni”.

Az üzenet mellé az is számít, hogy ki mondja, és van-e mögötte olyan tapasztalat, amellyel meg is tudja azt valósítani – tette hozzá Szájer József.

„Ez nem szolgálja azoknak a pártoknak az előnyét, akik éppen most bukkannak föl”

– hangsúlyozta. Az EP-képviselő szerint azoknak a pártoknak kedvezhet a mostani választás, amelyeknek van múltja, tapasztalata, világos belső rendszere és struktúrája – és meghallja az emberek hangját.

Nyitókép: MTI Fotó: Mohai Balázs